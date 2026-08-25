Coyote vs ACME: ¿Quiénes son los actores y actrices de doblaje que escucharemos en la película?

Coyote vs ACME en México Coyote vs ACME también estará disponible en doblaje latino para su estreno en cines.

A pesar de que Coyote vs ACME aún no ha tenido su estreno oficial en cines, programado para el jueves 27 de agosto (¡así es, esta misma semana!), la película híbrida de animación y acción real ya se ha convertido en un absoluto fenómeno, cuyas primeras críticas destacaron la suerte de que el proyecto fuera salvado de ser archivado, permitiéndole al mundo ser testigo de una “obra maestra” que evoca la magia de los Looney Tunes.

Por lo tanto, su estreno en México ha sido uno de los eventos de la cartelera más esperados, entusiasmo que va acompañado de la inevitable incógnita: ¿quiénes formarán parte del doblaje latino?

Desde las últimas décadas del siglo anterior, el doblaje latino ha sido uno de los principales elementos que popularizaron producciones extranjeras en la televisión de Latinoamérica, especialmente aquellas pertenecientes a la animación, por lo que Coyote vs ACME no podía quedarse sin su versión doblada y expandirse así a las nuevas generaciones de infancias que se acercan a los Looney Tunes por primera vez.

Doblaje latino en Coyote vs ACME: ¿qué actores y actrices harán las voces del cast original?

Tras su primera proyección a medios especializados, Coyote vs ACME recibió una ola de buenas críticas preliminares que destacaron la nostalgia, humor y profundidad del filme, calificando la película como “el filme híbrido de nuestra era”, de la misma manera que lo fueron ¿Quién engañó a Roger Rabbit? o Space Jam en su tiempo.

A días de su estreno, este impacto en la crítica especializada es un éxito que el doblaje latino tiene por misión mantener en los cines de toda Latinoamérica, así que ha reunido a un elenco de élite para cumplir el objetivo.

De acuerdo con información registrada en DoblajeWiki, así como videos difundidos en redes sociales en los que invitan al público de México a no perderse el estreno de Coyote vs ACME, los actores y actrices que prestarán su voz al ansiado proyecto, son:

Wile E. Coyote: Edson Matus.

Edson Matus. Will Forte ( Kevin Avery ): Gerardo García.

( ): Gerardo García. Lana Condor ( Paige Avery ): Monserrat Mendoza.

( ): Monserrat Mendoza. John Cena (CEO de ACME): Jorge Badillo.

(CEO de ACME): Jorge Badillo. Bugs Bunny: Arturo Mercado.

Arturo Mercado. Gallo Claudio: Octavio Rojas.

Octavio Rojas. Pato Lucas: Sebastián Yapur.

Sebastián Yapur. Piolín: Jocelyn Robles.

Jocelyn Robles. Porky: Ernesto Lezama.

Ernesto Lezama. Abuelita: Gabriela Guzmán.

Coyote vs. ACME cuenta con la producción de James Gunn, co-CEO de DC Studios y cineasta, mientras que el guión ha sido trabajo de Samy Burch, nominada a los premios Oscar por Mejor Guión Original tras su trabajo en May December.

¿Cuándo se estrenará Coyote vs ACME en México?

La película, cuya trama se inspira en un artículo humorístico publicado porThe New Yorker en el que Wile E. Coyote presenta una demanda en contra de la empresa ACME por los productos defectuosos que ocasionaron múltiples daños al cazador en su eterna persecución al Correcaminos, llegará a los cines de México este jueves 27 de agosto, un día antes de su estreno en Estados Unidos.

En julio de 2023, el proyecto híbrido de animación y acción real fue cancelado por Warner Bros. y retirado del catálogo como parte de una deducción fiscal millonaria (es decir, pagar menos impuestos al declarar el proyecto como “una pérdida”), no obstante, la respuesta masiva del público impidió que el filme muriera en manos de la productora y le orilló a ponerlo en venta.

Finalmente, en 2025, el director llegó a un acuerdo con Ketchup Entertainment, compañía independiente que adquirió los derechos globales de la película y cuyo trato permitió que Coyote vs ACME llegara a la pantalla grande este año.