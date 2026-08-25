GTA 6 en Netflix: fecha y hora para ver el nuevo tráiler en México

Grand Theft Auto VI Liberarán nuevo tráiler en Netflix. (Netflix y Rockstar Games)

La espera por Grand Theft Auto VI está a punto de terminar. Pero antes de su estreno mundial, Rockstar Games prepara un nuevo vistazo al videojuego que llegará primero a Netflix y que permitirá conocer más detalles de una de las producciones más esperadas de la industria.

El contenido se titula oficialmente Grand Theft Auto VI: An Extended Look. Por ello, en esta nota de contamos todos los detalles que debes de saber para que no te pierdas ni un sólo minuto de esta transmisión.

¿A qué hora ver GTA 6 en Netflix México?

Grand Theft Auto VI: An Extended Look y estará disponible el jueves 27 de agosto de 2026 en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Qué es Grand Theft Auto VI: An Extended Look?

No se trata simplemente de una reedición de los avances anteriores.

Rockstar presenta An Extended Look como un vistazo extendido al nuevo videojuego. Por su parte, Netflix lo describe como una oportunidad para que sus suscriptores conozcan más sobre el título antes de su lanzamiento.

La expectativa entre los jugadores es que la transmisión brinde más detalles, por ejemplo, elementos de la jugabilidad, el mundo abierto y los protagonistas. A pesar de ello, Rockstar no ha revelado públicamente todos los detalles de lo que mostrará el avance.

¿Será el tráiler 3 de GTA 6?

Esta es una de las dudas que probablemente aparecerán entre los usuarios, ya que en redes sociales se ha comenzado a especular si este material será el “tráiler 3” de GTA 6, pero oficialmente Rockstar lo presenta como un avance o vistazo extendido de Grand Theft Auto VI: An Extended Look.

¿Qué se sabe del nuevo GTA 6?

Hasta el momento, la información disponible de Rockstar confirmó que la historia estará protagonizada por Jason y Lucia, dos personajes que quedan atrapados en una conspiración criminal que se extiende por el estado ficticio de Leonida.

El juego volverá además a Vice City, uno de los escenarios más reconocibles de la franquicia. Asimismo, Rockstar ha presentado a Leonida como un estado mucho más amplio, en el que los jugadores podrán explorar distintos ambientes y espacios.