OnlyFans OnlyFans revela cuánta gente se ha hecho millonaria con la plataforma desde 2016 (Pexels)

Desde su lanzamiento en 2016, la plataforma OnlyFans se ha consolidado como un modelo de negocio altamente lucrativo para sus usuarios.

De acuerdo con los registros fiscales de la compañía cerrados en noviembre de 2025, alrededor de 5,076 creadores de contenido han acumulado más de un millón de dólares en ingresos dentro de la plataforma.

En total, la firma ha distribuido más de 30 mil millones de dólares a sus creadores en los últimos 10 años, cifra correspondiente a su esquema en el que reparte el 80% de los ingresos brutos (reteniendo el 20% como comisión).

Solo durante el ejercicio fiscal finalizado en noviembre de 2025, el pago para la comunidad de creadores representó 6,300 millones de dólares.

Crecimiento financiero y métricas de usuarios

Bajo las regulaciones del Reino Unido, informe en el cual rinde cuentas la empresa matriz de OnlyFans, la plataforma registró un ingreso neto de 1.55 millones de dólares al cierre de 2025, lo que significó un incremento del 10% respecto a periodos anteriores.

Asimismo, las métricas de usuarios mostraron un avance histórico en la red:

Creadores de contenido: La base total alcanzó los 5 millones de cuentas registras, de las cuales 2.5 millones se mantuvieron activas durante el último año fiscal.

Usuarios o Fans: El registro total de suscriptores ascendió a 437 millones, de los cuales 132 millones estuvieron activos a lo largo del periodo 2025.

Por su parte, Keily Blair, CEO de OnlyFans, destacó la contribución tributaria de la compañía, señalando que han aportado más de 600 millones de libras esterlinas en impuestos corporativos y gubernamentales al Reino Unido, de los cuales 147 millones correspondieron únicamente al último ejercicio fiscal británico.

El salto de las celebridades de Hollywood a OnlyFans

Además del éxito de influencers provenientes de plataformas como X e Instagram, en años recientes se ha incrementado la presencia de figuras consagradas de la televisión y el cine desde Hollywood.

Entre los casos más destacados se encuentra Shannon Elizabeth (American Pie), quien generó más de 1.2 millones de dólares en su primera semana dentro de la plataforma. A ella se suman nombres de gran notoriedad mediática como: