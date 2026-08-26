Se cayó el sistema en Banamex: Registran problemas en cajeros de sucursales y la app este 26 de agosto

Sistema Banamex Tanto los cajeros automáticos como la aplicación móvil han registrado problemas el día de hoy

Si estás batallando para hacer pagos, consultas, depósitos y transferencias a través de Banamex, no eres la única persona. Múltiples usuarios han reportado que durante la tarde de este miércoles 26 de agosto el sistema ha presentado diferentes falles. Primero comenzó con los cajeros automáticos de las sucursales teniendo problemas y ahora parece haberse pasado también a la app

Reportan fallas en el sistema de Banamex este miércoles 26 de agosto

Justo a la mitad de esta semana, los problemas con las transferencias bancarias regresaron, ahora con Banamex. Múltiples personas usuarias han reportado a través de redes sociales que los cajeros en diferentes sucursales no estaban permitiendo realizar movimientos, generando frustración y quejas.

Ahora, aproximadamente a las 13:30 horas del día de hoy, comenzaron los más reportes de que la aplicación bancaria. Hasta el momento, la institución bancaria no ha informado las causas de los errores presentados hasta el momento.

¿Cuándo se reestablecerá el sistema de Banamex?

Este tipo de situaciones suelen ocurrir cuando el sistema enfrenta una saturación, se llevan a cabo servicios de mantenimiento y en algunas ocasiones ataques cibernéticos. No obstante, los problemas suelen resolverse en algunas horas, por lo que se recomienda tener paciencia y estar verificando constantemente si ya se puede realizar las operaciones.