Six Flags lanza Gold Pass 2027 por menos de mil pesos: precio, beneficios y fecha límite de la oferta para disfrutar por 16 meses tu pase anual

Si eres fan de las aventuras extremas y disfrutas de subirte a los juegos mecánicos una y otra y otra vez, esta es una promoción que no puedes dejar pasar. Six Flags México ya puso a la venta su Gold Pass 2027, pero eso no es todo: este pase anual top ha salido con un precio especial de $999 pesos, además de lanzarlo con meses sin intereses y beneficios que permiten aprovechar el pase desde este año.

La promoción forma parte de un Flash Sale con vigencia limitada, por lo que quienes quieran conseguir el pase tendrán que hacerlo antes de que termine la oferta.

¿Cuánto cuesta el Gold Pass 2027 de Six Flags?

Durante la promoción, el Gold Pass 2027 cuesta $999 pesos, una tarifa considerablemente menor frente al precio normal de $1800 pesos. Para quienes ya cuentan con un pase y buscan renovarlo, el costo anunciado es de $899 pesos.

También existe una opción para pagar a plazos. La promoción contempla mensualidades de alrededor de $84 pesos durante 12 meses mediante PayPal, mientras que en las taquillas también pueden existir alternativas de pago a meses sin intereses con tarjetas participantes.

¿Hasta cuándo se puede comprar el Gold Pass 2027 de Six Flags?

La Flash Sale de Six Flags 2027 comenzó el 10 de agosto y estará disponible hasta el 17 de septiembre de 2026. Después de esa fecha, el precio cambiará.

¿Qué incluye el Gold Pass 2027?

Uno de los principales atractivos es que el pase no está limitado exclusivamente a las visitas del próximo año. La promoción permite utilizarlo durante 16 meses, desde agosto de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2027.

Entre los beneficios destacan el acceso ilimitado a los parques de Six Flags México, California y Arizona; asimismo, al Hurricane Harbor Oaxtepec y los acuáticos de la cadena ubicados en California y Arizona, así como estacionamiento gratuito y entrada a distintos eventos y temporadas especiales.

El pase también contempla descuentos en alimentos, bebidas y mercancía. A esto se suman festivales como Festival del Terror y Christmas in the Park, junto con otras actividades programadas para 2027.

Para quienes suelen visitar el parque varias veces al año, la cuenta puede resultar especialmente atractiva: entre más visitas se hagan, más sentido tiene repartir el costo del pase entre todas esas escapadas.

¿Conviene comprar el Gold Pass en esta promoción?

La respuesta depende de qué tanto visites o quieras visitar Six Flags México. Si eres visitante frecuente o acostumbras ir con familia y amigos varias veces durante el año, los accesos ilimitados, el estacionamiento y los descuentos pueden hacer que el desembolso tenga mayor sentido.

Eso sí, revisa las condiciones específicas de cada beneficio antes de comprar, particularmente en promociones para invitados y eventos con fechas determinadas.

Este año, el Gold Pass 2027 está en $999 pesos y el Flash Sale termina el 17 de septiembre de 2026. Si tenías pensado acudir a los próximos festivales de cierre de año, esta es tu oportunidad.