¿Tu ‘michi’ duerme sobre ti? Conoce el significado de su relación dependiendo el lugar en el que decide descansar

El lenguaje secreto de los michis Significado de los lugares preferidos de un gato para descansar.

Durante décadas, o incluso siglos, los compañeros felinos han sido una de las especies más malinterpretadas en el catálogo de mascotas caseras, continuamente confundidas por criaturas “hurañas e independientes”, cuando la realidad es mucho más extensa que los estereotipos representados en la televisión o cine, ya que los gatos han demostrado ser animales altamente sociables y, en algunos casos hasta dependientes de la compañía de sus dueños o dueñas.

La única diferencia entre los ‘michis’ y otros animales caseros más expresivos, como los sociables caninos, es que los gatos tienen un idioma distinto para demostrarlo, el cual te ayudaremos a comprender este día a través de una de las actividades preferidas de estos ágiles compañeros: la siesta, pues el lugar donde tu gato decide dormir dice mucho de su relación con el hogar y la familia que le acoge.

El lenguaje de los michis: ¿qué significado tiene el lugar donde duerme tu gato?

Los gatos son conocidos por la cantidad sorprendente de horas que pueden dormir al día; en el caso de los pequeños y aquellos que ya alcanzaron una edad mayor, el promedio de sueño es de 18 a 20 horas al día, mientras que los gatos adultos jóvenes dormirán entre 13 y 15 horas, según su nivel de actividad y entorno.

Debido a ello, no es extraño encontrar a tu gato echándose una siesta cuando sales de tu hogar para estudiar o trabajar, hallándolo exactamente en el mismo estado de descanso cuando vuelves a la casa. Esta característica particular en los ‘michis’ se debe a que tienen ritmos circadianos únicos, es decir, son más activos durante ciertas partes del día y la noche.

“Cada gato es un mundo”, dicen entre dueños y dueñas de estos felinos caseros, por lo que comprender sus límites, necesidades y maneras de relacionarse con el hogar, o contigo, ayudará a mejorar la calidad de vida que tu gato tiene en el hogar.

Por ejemplo, cuando se trata de una vivienda cerrada, el ‘michi’ buscará los siguientes lugares por una razón en particular ligada a su naturaleza:

Lugares altos: proporcionan una vista panorámica para vigilar su entorno mientras duermen.

proporcionan una vista panorámica para mientras duermen. Lugares “secretos”: si en algún momento has pensado que tu gato desapareció, pero sólo estaba tomando la siesta en un sitio poco convencional, se debe a que se ocultan de posibles presas y desean conservar energía para cazar en los momentos más propicios.

si en algún momento has pensado que tu gato desapareció, pero sólo estaba tomando la siesta en un sitio poco convencional, se debe a que para cazar en los momentos más propicios. Sitios oscuros: este tipo de lugares ayuda a reducir el estrés exterior y mejorar la calidad del sueño gatuno , brindándoles sensaciones de seguridad, protección y relajación.

este tipo de lugares ayuda a , brindándoles sensaciones de seguridad, protección y relajación. Bajo el sol: cuando tu ‘michi’ decide tomar sus horas de sueño en un sitio donde pueda recibir la luz del sol, es porque su metabolismo se desacelera al dormir y necesita compensar dicha pérdida sin gastar energía.

No obstante, la gran mayoría de estos compañeros gatunos expresan su vínculo con el hogar y sus dueños, o dueñas, eligiendo a su “humano compañero” preferido para dormir a su lado, o en ocasiones, incluso encima.

¿Por qué mi gato duerme en mi cabeza, piernas o pecho? Esto dice de su relación el lugar preferido de tu michi

A diferencia de la creencia popular sobre los gatos siendo criaturas “hurañas”, la realidad es que tienden a buscar la compañía de sus humanos por diversos factores que aportan a su comodidad, bienestar y afecto a la “pequeña manada” que ha formado en el hogar.

Debido a que estos felinos caseros son amantes del calor, buscarán continuamente lugares cálidos y acogedores para descansar, entre los que destaca el cuerpo humano como una almohada tibia perfecta para su comodidad. A su vez, al ser animales instintivamente cautelosos y alertas, la elección de dormir sobre sus dueños o dueñas les produce una sensación de seguridad y protección; de esta forma, se protegen y protegen al humano del hogar.

Sin embargo, ¡aún hay más por excavar en este apego de los gatos al dormir sobre sus dueños! El lugar sobre el que deciden descansar tiene un significado propio, revelando cuál es su interpretación del vínculo que ha creado con su humano cuidador.

A tu lado o cerca de tu rostro: te ve como su figura materna, su refugio y su fuente de afecto.

te ve como su figura materna, su refugio y su fuente de afecto. A tus pies: te considera su pequeño y necesita protegerte.

te considera su pequeño y necesita protegerte. Sobre tu pecho: en esta posición, busca fortalecer el vínculo que les une; tu pecho le proporciona calor, el sonido reconfortante de tus latidos y una sensación de seguridad.

en esta posición, busca fortalecer el vínculo que les une; tu pecho le proporciona calor, el sonido reconfortante de tus latidos y una sensación de seguridad. Entre tus piernas: eres su fuente de calor favorita.

eres su fuente de calor favorita. Encima de ti: si ha decidio más lugares sobre ti que no sea el pecho, como tu cabeza o incluso cuello, es porque te reclama como parte de su territorio.

De acuerdo con estudios del National Institutes of Health (NIH), la interacción entre mascotas y personas favorece la liberación de oxitocina, popularmente conocida como la “hormona del amor” y cuyo efecto está relacionado con sentimientos de bienestar, apego y confianza.

Sin embargo, especialistas aún recomiendan tomar a consideración factores como alergias —de tenerlas—, trastornos del sueño y tu propia comodidad si decides compartir tu cama con el demandante ‘michi’, de forma que pueda ser una experiencia cómoda.