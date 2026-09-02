Estampas faltantes Panini Mundial 2026: cuánto cuestan y cómo conseguirlas

Set de actualización Panini 2026 | Julián Quiñones vuelve a quedar fuera de esta edición. (Cuartoscuro)

Después de semanas de espera entre los coleccionistas, Panini México finalmente habilitó el servicio para adquirir estampas faltantes del álbum FIFA World Cup 2026.

El servicio ya aparece dentro de la tienda oficial de Panini México bajo el nombre “FIFA WORLD CUP 2026 Official Sticker Collection - Estampas Faltantes”, donde los usuarios pueden seleccionar las estampas que necesitan para completar su colección.

¿Ya se pueden pedir las estampas faltantes del Mundial 2026?

Sí. La tienda oficial de Panini México ya cuenta con una página específica para solicitar las estampas faltantes de la colección oficial del Mundial 2026.

¿Cuánto cuestan las estampas faltantes de Panini?

De acuerdo con la tienda oficial de Panini México, cada estampa faltante tiene un precio de $8 pesos.

Por lo tanto, el costo final dependerá de cuántas estampas necesite cada coleccionista.

Por ejemplo, antes de realizar el pedido conviene revisar cuidadosamente el álbum y elaborar una lista con todos los números que todavía hacen falta.

¿Cómo pedir estampas faltantes del álbum World Cup 2026?

El procedimiento comienza directamente en la tienda oficial de Panini México.

La página de Estampas Faltantes permite seleccionar las piezas que necesita el usuario. La plataforma indica que pueden elegirse las estampas correspondientes a la colección y muestra el precio individual de cada una.

Para evitar errores, lo recomendable es seguir estos pasos: