Luis de Llano está en “El Torito”: ¿Cuántas horas estará detenido? Se ha revelado cuánto tiempo deberá permanecer Luis de Llano en “El Torito” (CUARTOSCURO.COM)

Tras darse a conocer que Luis de Llano había sido detenido la tarde de este miércoles, nuevos reportes han revelado cuánto tiempo deberá permanecer el productor en “El Torito”.

Inicialmente, el equipo de representación legal de Sasha Sokol había señalado que la detención de Luis de Llano se debía a la negativa del productor de cumplir con las obligaciones establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras la demanda interpuesta por la exintegrante de Timbiriche.

Ante esto, Luis de Llano fue detenido este miércoles 2 de septiembre al tener dos órdenes de arresto, dictadas como medidas de apremio, contemplando 15 horas de arresto por cada una.

Sin embargo, a pesar de que ambas podían ser acumulables, no se había confirmado si, en efecto, se cumplirían las dos órdenes de arresto.

¿Cuánto tiempo estará Luis de Llano detenido?

La periodista María Luisa Valdés Doria dio a conocer a través de sus redes sociales que, tras acudir al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como “El Torito”, pudo confirmar que Luis de Llano se encontraba dentro de las instalaciones y que solo permanecería 15 horas.

No obstante, la periodista añadió que el hijo de Luis de Llano se encontraba en proceso de tramitar un amparo para poder sacar a su padre de “El Torito”.

De acuerdo con María Luisa, si el hijo lograba obtener el amparo, una vez que lo presentara ante las autoridades de “El Torito”, Luis de Llano quedaría libre inmediatamente; de lo contrario, tendría que permanecer el tiempo establecido por la orden de arresto.

¿Por qué denunció Sasha Sokol a Luis de Llano?

Sasha Sokol, exintegrante de Timbiriche, denunció en 2022 a Luis de Llano por abuso sexual debido a la relación que mantuvo el productor cuando él tenía 39 años y ella 14.

Tras años de disputa legal, en 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó por unanimidad la condena en contra de Luis de Llano al probarse que cometió abuso sexual, negándole el amparo que el productor había solicitado.

Entre las medidas reparatorias impuestas por la SCJN, Luis de Llano debía pagar una indemnización económica (la cual sería donada a una asociación), capacitarse en temas de prevención de abuso, no volver a hablar sobre ella o la relación, además de ofrecer una disculpa pública.