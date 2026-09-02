Miércoles de Plaza La Comer y Fresko: estas son las ofertas de hoy 2 de septiembre de 2026

Este miércoles 2 de septiembre de 2026, La Comer y Fresko tienen vigente una nueva edición de su tradicional Miércoles de Plaza, con precios especiales en productos para surtir la despensa.

La promoción se enfoca principalmente en alimentos frescos y llega justo a mitad de semana, cuando quizá ya comienzan a escasear algunas frutas y verduras en el refrigerador. La información disponible hasta el momento contempla al menos dos productos con precio especial.

¿Cuáles son las ofertas de La Comer y Fresko hoy?

Entre los productos que aparecen en la promoción de este 2 de septiembre destacan dos frutas que suelen formar parte del mandado cotidiano:

Plátano tabasco a $16.90 el kilo

Melón chino a $19.90 el kilo

Papaya maradol a $29.90 el kilo

Manzan royal gala a $39.90 el kilo

Los precios corresponden a la edición del Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko publicada para este miércoles. El listado puede ampliarse conforme se den a conocer más promociones durante el día.

¿Dónde aprovechar el Miércoles de Plaza?

Las promociones están relacionadas con las sucursales de La Comer y Fresko, cadenas que acostumbran concentrar sus descuentos de productos frescos durante los miércoles.

La recomendación para aprovechar mejor el presupuesto es que antes de llenar el carrito, conviene revisar qué productos realmente necesitas y comparar los precios de la promoción con tu gasto habitual. Así, el ahorro realmente se va a sentir.

Además, hay que considerar que las promociones pueden actualizarse durante el día, por lo que el precio disponible puede depender de la sucursal o de la oferta vigente al momento de realizar la compra.