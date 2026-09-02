Salió de un ataúd para ‘farmear aura’: ¿Quién es ‘El Tecmol’, el polémico político de SLP? El político conocido como “El Tecmol” se ha viralizado en distintas ocasiones: una por bailar con un burro y la más reciente por “farmear aura” (Redes Sociales)

El político José Luis Romero Calzada, conocido como “El Tecmol”, se viralizó en redes sociales tras salir de un ataúd para participar en una batalla de “farmear aura” en San Luis Potosí.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el político se viraliza, pues ha sido tendencia por bailar con un burro y publicar el video, decir “Yo no contesto mamad*s” en un debate, entre otras acusaciones.

Video de “El Tecmol” en la batalla de “farmear aura” en SLP

La polémica más reciente de José Luis Romero Calzada, “El Tecmol”, es la viralización de un video donde el político sale de un ataúd en una batalla de “farmear aura”.

En el video, “El Tecmol” se encuentra dentro de un ataúd, mientras alguien en la multitud grita: “Ocupo ruido para revivir a mi tío El Tecmol”, y ante los aplausos, el político sale.

Tras salir del ataúd, “El Tecmol” comienza a realizar diferentes poses, conocidas durante este tipo de batallas virales, además de arrojar flores al público.

¿Quién es José Luis Romero Calzada, alias “El Tecmol”?

José Luis Romero Calzada es un político y empresario originario de San Luis Potosí, actual militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien busca la alcaldía de Ciudad Valles en el estado.

Sin embargo, esta no es la primera vez que “El Tecmol” aspira a un cargo público; en 2021 fue candidato a la gubernatura del estado por el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), elecciones que perdió.

Del 2012 al 2015 fungió como segundo regidor en el municipio de Salinas, San Luis Potosí; del 2015 al 2018 fue diputado local por el PRI y, en ese mismo año, participó como candidato a diputado federal por el 2do Distrito Federal.

¿Qué son las batallas de “farmear aura”?

En las batallas de “farmear aura”, que se han viralizado en redes sociales, los jóvenes se reúnen y, en un frente a frente, realizan diferentes gestos, caminatas o poses para proyectar seguridad (lo que llaman “farmear aura”). Al final, se decide al ganador por la intensidad de los aplausos que reciba por parte de los asistentes.