Martes y Miércoles del Campo en Soriana: estas son las ofertas del 8 y 9 de septiembre de 2026

Soriana lanzó su Martes y Miércoles del Campo del 8 y 9 de septiembre de 2026, una promoción que pone el foco en productos básicos para surtir la despensa, especialmente frutas, verduras y carnes.

La dinámica puede ser bastante útil para quienes tienen pendiente hacer las compras de la semana, sobre todo porque las promociones están disponibles tanto en las sucursales de Soriana como en su tienda en línea.

¿Cuáles son las ofertas de Soriana del 8 y 9 de septiembre?

La promoción de esta semana incluye algunos productos que suelen convertirse en protagonistas del carrito del supermercado.

Frutas y verduras

Plátano a $12.50 el kilo.

Jitomate Guaje/Saladette a $15.80 el kilo (solo martes 01).

Manzana Golden en bolsa a $33.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya.

Estos precios corresponden al listado publicado para el Martes y Miércoles del Campo de Soriana del 8 y 9 de septiembre de 2026.

¿Qué carnes están en oferta en Soriana?

Para quienes tienen pensado resolver varias comidas de la semana de una sola vez, también hay opciones en el área de carnes.

Carnes, pollos y pescados

Pollo entero fresco a $35.90 el kilo.

Pierna de Cerdo con hueso congelada a $56.00 el kilo.

Las ofertas del Martes y Miércoles del Campo pueden encontrarse en las sucursales participantes y también mediante la tienda en línea de Soriana.

La lista puede modificarse conforme avance la semana, por lo que vale la pena revisar las condiciones y disponibilidad antes de realizar la compra.