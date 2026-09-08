Portal energético 9/9/26: qué es, significado, mitos y realidades

Este 9 de septiembre de 2026 se abrirá un portal energético; conoce qué significa, qué rituales puedes realizar ese día y algunos mitos y realidades.
El portal 9/9 solo ocurre una vez al año y en esta ocasión será especial debido a que, sumado, el 2026 es un Año Universal 1, por lo que este portal energético está enfocado en los finales y comienzos de un nuevo ciclo.
¿Qué es el portal energético 9/9/26 y cuál es su significado espiritual?
En la numerología, los portales energéticos suceden durante fechas específicas en las que se repiten números, como es el caso de este 9 de septiembre, en donde la fecha en dígitos es 9/9/2026, es decir, el día nueve del mes nueve.
Durante estos portales energéticos, se cree que las energías del universo se intensifican. En un portal 9/9, las energías están específicamente enfocadas en los cierres de ciclos.
Sin embargo, debido a que el 2026 es un año de comienzos, este portal 9/9 es más fuerte, debido a que representa la oportunidad perfecta para dejar ir lo viejo y dar paso a una nueva etapa.
Mitos y realidades sobre el portal energético del 9 de septiembre
A pesar de que muchas personas creen en los portales energéticos, lo cierto es que no tienen algún sustento científico que los respalde.
Siendo que los portales energéticos corresponden más a los ámbitos de la astrología y las creencias espirituales, estas fechas suelen utilizarse como momentos de reflexión y meditación.
Los mejores rituales para aprovechar la energía del portal 9/9/26
Por lo que, si crees en los portales energéticos, estos son algunos rituales que puedes realizar durante el portal 9/9/26:
- Escribe en un papel todo de lo que te liberas este año, quema la hoja y, mientras lo haces, declara que estás listo para todo lo nuevo.
- Medita sobre lo que has vivido este año y agradece las enseñanzas de dichas experiencias para dar paso a las nuevas vivencias.
- En este día puedes realizar una limpieza de tu casa, donde saques ropa o cualquier objeto que ya no utilices, con la intención de crear espacio para nuevas etapas.
¿Cuáles son las próximas fechas de portales energéticos del 2026?
Además del portal 9/9/26, estos son los otros portales energéticos que no te puedes perder en lo que resta del 2026:
- Portal 10/10: 10 de octubre
- Portal 11/11: 11 de noviembre
- Portal 12/12: 12 de diciembre