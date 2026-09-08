Portal energético 9/9/26: qué es, significado, mitos y realidades Conoce qué significa el portal 9/9 y qué podrías hacer para aprovecharlo (Unsplash)

Este 9 de septiembre de 2026 se abrirá un portal energético; conoce qué significa, qué rituales puedes realizar ese día y algunos mitos y realidades.

El portal 9/9 solo ocurre una vez al año y en esta ocasión será especial debido a que, sumado, el 2026 es un Año Universal 1, por lo que este portal energético está enfocado en los finales y comienzos de un nuevo ciclo.

¿Qué es el portal energético 9/9/26 y cuál es su significado espiritual?

En la numerología, los portales energéticos suceden durante fechas específicas en las que se repiten números, como es el caso de este 9 de septiembre, en donde la fecha en dígitos es 9/9/2026, es decir, el día nueve del mes nueve.

Durante estos portales energéticos, se cree que las energías del universo se intensifican. En un portal 9/9, las energías están específicamente enfocadas en los cierres de ciclos.

Sin embargo, debido a que el 2026 es un año de comienzos, este portal 9/9 es más fuerte, debido a que representa la oportunidad perfecta para dejar ir lo viejo y dar paso a una nueva etapa.

Mitos y realidades sobre el portal energético del 9 de septiembre

A pesar de que muchas personas creen en los portales energéticos, lo cierto es que no tienen algún sustento científico que los respalde.

Siendo que los portales energéticos corresponden más a los ámbitos de la astrología y las creencias espirituales, estas fechas suelen utilizarse como momentos de reflexión y meditación.

Los mejores rituales para aprovechar la energía del portal 9/9/26

Por lo que, si crees en los portales energéticos, estos son algunos rituales que puedes realizar durante el portal 9/9/26:

Escribe en un papel todo de lo que te liberas este año, quema la hoja y, mientras lo haces, declara que estás listo para todo lo nuevo.

Medita sobre lo que has vivido este año y agradece las enseñanzas de dichas experiencias para dar paso a las nuevas vivencias.

En este día puedes realizar una limpieza de tu casa, donde saques ropa o cualquier objeto que ya no utilices, con la intención de crear espacio para nuevas etapas.

¿Cuáles son las próximas fechas de portales energéticos del 2026?

Además del portal 9/9/26, estos son los otros portales energéticos que no te puedes perder en lo que resta del 2026: