¿Qué pasa en La Granja VIP? Horario y dónde ver el programa de hoy

¿Dónde ver La Granja VIP? Conoce que es lo que esta pasando en La Granja VIP y dónde puedes verla (La Granja VIP)

El domingo dio inicio la segunda temporada de La Granja VIP, dando que hablar desde el primer momento con la bienvenida de polémicas personalidades de la farándula como Kunno, Manelyk González, Niurka Marcos, Carlos Trejo y la inesperada participación de Pedro Sola como practicante del Tío Pepe.

También los espectadores siguen pendientes de la revelación del participante número 20, que sigue siendo un misterio, mientras que unos apuntan al cantante Pablo Montero, otros apuestan a Adrián Marcelo.

¿Dónde y a qué hora se podrá ver La Granja VIP?

El reality se transmite de lunes a viernes a través del canal Azteca UNO a partir de las 21:00 horas, donde los espectadores podrán seguir las dinámicas correspondientes a cada día de la semana. Hoy martes se llevará a cabo El Duelo.

Mientras que cada domingo serán las galas de eliminación a partir de las 20:00 horas. Por otro lado, aquellos que quieran seguir minuto a minuto las actividades de los participantes las podrán observar en Disney+ con la experiencia 24/7.

¿Adrián Marcelo entrará a La Granja VIP?

A su vez, el reality ha dado que hablar con los rumores de la participación de Adrián Marcelo, los cuales se incrementaron a su llegada a la Ciudad de México y la entrada de Gala Montes a La Casa de los Famosos.

Sin embargo, amigo del regiomontano, negó que su visita a la capital del país se deba al ingreso del reality. Aseguró que el youtuber y conductor llegó para participar en un partido que se llevará a cabo el 15 de septiembre entre los de Pláticas del Mal y Radar Mundialista.

Ante esto, algunos internautas discuten la posibilidad de que la entrada y salida de Gala Montes a La Casa de los Famosos se debió solo para haber generado ruido en redes sociales ante los rumores del ingreso de Adrián Marcelo.

¿Quién es el Capataz esta semana?

El ganador del puesto de capataz esta semana lo obtuvo Julio Camejo, venciendo a Kunno, a Mónica Escobedo e a Ivonne Montero.

Uno de los grandes beneficios de ser el Capataz es la inmunidad de ser eliminado, así como tener acceso a la suite de lujo, donde estará acompañado por Kunno.

A su vez, Camejo tendrá que asignar las actividades de cada participante y también tendrá que seleccionar a los que se enfrentarán en El Duelo.

¿Cuál es la prueba de hoy?

La prueba de hoy es El Duelo, que consiste en el enfrentamiento directo y físicamente de un Granjero y un Peón, estos son signados tanto por el Capataz como por el público.

El Duelo de esta noche se llevará a cabo a las 20:00 horas. El perdedor será automáticamente nominado y correrá el riesgo de ser eliminado el siguiente domingo.