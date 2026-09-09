Perlas de Baily ¿Qué son las perlas de Baily y cuánto tiempo podrán verse en el eclipse solar 2027? (Pexels)

Los eclipses solares totales se han transformado con los siglos, pasaron de causar temor en las civilizaciones antiguas a ser motivos de celebración y viajes masivos para los aficionados a la astronomía.

Aunque la alineación del Sol y la Luna resulta vistosa en su totalidad, durante el proceso ocurren detalles visibles pero poco conocidos y fascinantes para los observadores, entre ellos el destello denominado “perlas de Baily”.

¿Qué es el fenómeno de las perlas de Baily?

Las perlas de Baily, también conocidas en una de sus etapas como “anillo de diamante”, son una cadena de puntos brillantes de luz que aparecen alrededor del contorno lunar en los segundos previos y posteriores a la fase total de un eclipse solar.

Este destello se produce cuando la luz del Sol atraviesa las irregularidades de la topografía lunar, filtrándose a través de los valles, cráteres y montañas del satélite natural justo antes de que la Luna cubra por completo al disco solar.

¿Cuánto dura este efecto visual?

La duración de este espectáculo es sumamente breve. En la zona central de la franja de totalidad, el destello suele apreciarse durante apenas unos pocos segundos. Sin embargo, en los límites o bordes de la sombra de la umbra, la visibilidad de las perlas de Baily puede extenderse hasta por 90 segundos.

Cabe señalar que no es seguro mirar directamente este fenómeno sin contar con una protección ocular adecuada, ya que partes de la fotosfera solar permanecen expuestas durante la aparición de las perlas de Baily y pueden causar daños irreversibles a la vista.

¿Cuándo se podrá observar este fenómeno en el eclipse de 2027?

La comunidad científica y los entusiastas de la astronomía mantienen la mirada fija en el próximo eclipse solar total, el cual ocurrirá el 2 de agosto de 2027.

A pesar de que el eclipse de 2027 tendrá una duración larga en ciertas regiones, el fenómeno de las perlas de Baily continuará manifestándose únicamente durante unos pocos segundos en los momentos de transición, por lo que requerirá de precisión para su observación.