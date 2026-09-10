Adidas de Cars Colección Adidas de Cars: ¿Cuánto cuestan y dónde venden los Adizero edición especial del Rayo McQueen? (Adidas)

La nueva colaboración entre Adidas y Disney Pixar llega al terreno de juego con una nueva colección de calzado deportivo. Esta edición limitada toma como inspiración a los entrañables personajes de la franquicia Cars, la cual se encuentra celebrando su 20 aniversario.

Los protagonistas de esta entrega son el Rayo McQueen y su amigo Mate, cuyas siluetas cobran vida a través de los modelos de alto rendimiento de Adidas.

¿Cómo es el diseño de los nuevos tacos de Adidas inspirados en “Cars”?

Fieles a la estética de la película, cada par fue confeccionado para reflejar la personalidad de ambos personajes.

Rayo McQueen (Adidas Adizero Electric II)

Presenta el clásico tono rojo brillante. La suela integra gráficos relacionados con la marca ficticia Rust-eze, mientras que los ojales rinden tributo al diseño de los neumáticos Lightyear. Además, los laterales lucen el legendario número 95 acompañado del característico estampado de llamas.

Mate (Adidas Adizero Impact II Mid)

Este modelo recrea la apariencia desgastada de Mate, utiliza una tonalidad marrón denominada Mesa, combinada con un tono azul turquesa que imita el acabado de óxido del vehículo. El diseño se complementa con la inscripción “Tow Mater” y detalles que aluden a su icónico gancho.

¿Dónde se pueden comprar y cuál es el precio de la colección?

Para los coleccionistas que desean adquirir estas piezas de ambas versiones, se encuentran disponibles en su sitio web Dick’s Sporting Goods en Estados Unidos.

Hasta el momento, su distribución solo se encuentra en territorio estadounidense y la marca no ha confirmado si tendrán un lanzamiento oficial en México.

Respecto a los costos, el modelo inspirado en el Rayo McQueen (Adizero Electric II) tiene un precio de $130 dólares, mientras que la edición dedicada a Mate (Adizero Impact II Mid) ronda los $129 dólares.