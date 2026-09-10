Gala Montes da su versión de su salida de La Casa de los Famosos: Niega la versión de Joana Vega y señala a la producción de mentir en su contra

Gala Montes La exparticipante dio su versión de los hechos sobre cómo ocurrió su salida, negando que fuera su intención cuando ni siquiera había cumplido ni una semana en el reality.

En menos de una semana, Gala Montes se incorporó a La Casa de los Famosos México y abandonó el reality show, dejando polémica y confusión entre el público. Ahora, el tema sigue generando conversación en redes sociales luego de que la actriz y cantante diera su propia versión de cómo ocurrieron los hechos, negando las palabras de Joanna Vega-Biestro y acusando a la producción de haber estado en su contra.

¿Qué dijo Gala Montes de su salida de La Casa de los Famosos México?

Por medio de sus historias de Instagram, Gala Montes publicó una serie de videos para hablar de cómo ocurrieron los hechos, señalando que su intención no era abandonar el reality.

“Esto fue lo que pasó realmente, para que la Joana Vega no esté inventando mamadas (…) Yo me salí del confesionario porque me está bajando. Me estaba bajando. Se me estaba escurriendo la sangre por la pierna y no me daban un tampón o lo que fuera. Entonces me fui a donde llegan los paquetes de Amazon y entonces los participantes no abren esa puerta, pero yo sé que es un foro. Me valió y abrí la puerta y me salí de La Casa de los Famosos. Entonces grité: ¡Jefa! ¡Jefa! ¡Un tampón! Y me regresé.

¿Yo por qué me iba a querer salir si acababa de entrar? ¡Yo no me quería salir! ¡Me sacaron! Yo estaba a toda madre. Rehabilitada, sin fumar, pasándomela de huevos, durmiendo mis horas.“, aseguró.

Gala Montes acusa a la producción de inventar historias para dañar su imagen

Por otra parte, Montes también acusó directamente a la producción del programa por incitar a otros participantes para mentir sobre sus hábitos alimenticios, así como de generar contenido en su contra.

“Inventarle a la gente algo de la comida me parece muy bajo, y eso fue la producción. Pero bueno, eso es lo de menos. Si me hubiera comido no sé cuántas rebanadas de jamón ¿pues cuál es el pedo? Pero la producción tiene una puta fijación con decir cosas acerca de cómo yo como.

Yo estaba haciendo box, porque tengo una pelea el 30 y me estaba entrenando. Me desperté y llega el Ese Pérez, que a mí me zurra y la noticia es “ Gala Montes en estado de ebriedad ” ¿Por qué no dicen Ese Pérez acosa a Gala Montes en estado de somnolencia absoluta ? Yo no quería que ese wey me abrazara, porque me zurra".

¿Cuánto dinero pagará Gala Montes por su salida anticipada de La Casa de los Famosos?

Ahora, tras la salida de la actriz y cantante, medios especializados del espectáculo han señalado que esto representaría una penalización económica para ellla en función del contrato que firmó para estar dentro del reality show. Según diferentes puentes, el monto sería de un millón de pesos por no cumplir su estancia en la casa.