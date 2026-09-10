5 películas que promueven la salud mental para ver este Día Mundial de la Prevención del Suicidio

Prevención del Suicidio en el cine Filmes que exponen el tema desde una perspectiva fresca, acogedora y realista para promover la desestigmatización de los trastornos emocionales.

Cada 10 de septiembre desde 2003, se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, una fecha establecida por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) y respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el propósito de concientizar a la población internacional y promover estrategias que reduzcan la tasa de muertes por dicha causa; sobre todo, impulsar la desestigmatización del suicidio y los motivos personales, mentales o emocionales que rodean esta decisión.

Además de investigaciones y registros que exponen los datos de casos de suicidio tanto en México como a nivel mundial, el trabajo conjunto para promover la salud mental también ha llegado a cines desde la última década del siglo anterior, evolucionando junto a las actualizaciones médicas sobre los trastornos mentales y emocionales en la búsqueda de romper los prejuicios que, por años, han impedido a la humanidad acceder a una salud mental digna.

5 películas que promueven la salud mental: ¿qué filmes tratan adecuadamente la ideación suicida?

El cine, como cualquier otro arte, es una herramienta creativa que presenta a la audiencia la oportunidad de reflexionar sobre su propia vida o de quienes le rodean, por lo que exponer historias que cursan la complicada travesía de la ideación suicida se ha convertido en una necesidad de la era moderna para poder concientizar al mundo sobre la importancia de la compañía, escucha y empatía ante esta emergencia de bienestar emocional, psicólogico y social.

Debido a ello, te comparto a continuación una lista de películas que promueven la salud mental y, desde mi posición como psicóloga en el área, son representaciones realistas sobre la inmensa gama de causas detrás del suicidio, ya que ninguna decisión de este tipo se reduce a una razón específica.

En los filmes siguientes, los personajes transitan por una serie de diversos factores que exploran la vida académica, la sexualidad, el abuso infantil, las consecuencias emocionales del COVID-19, el bullying, los problemas económicos y las adicciones. Por lo tanto, realizo la seria advertencia de no mirar la película en soledad si consideras que podría detonar o incrementar pensamientos perjudiciales; recuerda, es importante ser responsable con tus emociones y discernir qué se es capaz de digerir en un estado vulnerable.

Una historia casi divertida (It’s A Kind of a Funny Story)

Estrenada en 2010 bajo la dirección y guión co-escrito de Anna Boden y Ryan Fleck, Una historia casi divertida es una comedia dramática que sigue la historia de Craig (Keir Gilchrist), un joven de 16 años con estrés severo que decide internarse voluntariamente en un hospital psiquiátrico tras experimentar pensamientos suicidad.

Dado que la sección juvenil del hospital está cerrada temporalmente, Craig deberá convivir con el ala adulta de psiquiatría, donde conoce al carismático Bobby (Zach Galifianakis), quien se vuelve su amigo y protector, pero cuya vida también se desmorona por sus propias razones.

Las ventajas de ser invisible (The Perks of Being a Wallflower)

El éxito adolescente inspirado en la novela del mismo nombre, relata la historia de Charlie (Logan Lerman), un joven tímido que trata de superar el aislamiento en el que se ha encerrado desde el suicidio de su mejor amigo.

Con un elenco completado por Emma Watson como Sam y Ezra Miller en el papel de Patrick, el filme equilibra la crudeza y la empatía necesaria para exponer el camino de la depresión, los eventos traumáticos y, en contraparte, las experiencias de emociones infinitas que estar con vida obsequia a cada individuo.

Irremediablemente juntos (The Skeleton Twins)

Esta comedia dramática del 2014 narra la vida de dos hermanos mellizos en sus treinta , quienes recuperan el contacto tras años sin verse cuando, cada uno por su cuenta, intentan quitarse la vida el mismo día.

Milo, interpretado por Bill Hader, es invitado a quedarse en la casa de su hermana Maggie (Kristen Wiig) tras el incidente, compañía que los llevará a examinar el rumbo de sus vidas, enfrentar viejos traumas familiares y las complejidades de sus respectivas relaciones románticas.

Salud mental en el cine Películas que promueven la salud mental.

El último caso del Sr. Monk (Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie)

Continuando el final de la serie original, pero aún siendo un proyecto que puede verse de forma indepeniente, El último caso del Sr. Monk: La Película transita la vida de Adrian Monk (Tony Shalhoub) después de la pandemia del COVID-19, quien ha comenzado a tener pensamientos suicidas y planea reunirse con su difunta esposa, Trudy.

Sin embargo, su vida profesional dará un giro repentino al adentrarse en una investigación de asesinato que apunta al hombre más poderoso del mundo como el principal sospechoso.

Una voz silenciosa (A Silent Voice)

Koe no Katachi por su título en japonés, es una película de anime estrenada en 2016 que cuenta la historia de un joven aislado, quien carga la culpa de haber acosado a una compañera sorda durante la infancia, ocasionando que la chica se cambiara de escuela.

Debido a este incidente, Shoya pasa a ser el nuevo marginado y víctima del bullying durante años, convirtiéndose en un adolescente deprimido que desiste de crear cualquier relación amistosa, hasta que Shoko —su excompañera— reaparece en su vida y decide redimirse, enfrentando los fantasmas del pasado.

Desde una forma realista, el filme explora el acoso escolar, el aislamiento, la depresión y la importancia tanto de perdonar como perdonarse.