Las mejores canciones para la noche mexicana Las mejores canciones para la noche mexicana 2026: así puedes armar tu playlist con estos temas para el 15 de septiembre (Pexels)

La Noche Mexicana se celebra hoy, 15 de septiembre, posicionándose como una de las festividades más esperadas del año. Con motivo del aniversario del inicio de la Independencia de México, miles de familias se reunirán esta noche para disfrutar de antojitos, platillos típicos y convivencia.

Sin embargo, para dar vida a la fiesta patria, el ambiente musical resulta indispensable. Si buscas amenizar la velada con el ritmo adecuado, aquí te presentamos una selección de temas para armar tu playlist ideal.

Canciones esenciales para tu playlist de Noche Mexicana

México lindo y querido : Un tema emblemático que evoca el orgullo nacional y la pertenencia a la tierra mexicana.

: Un tema emblemático que evoca el orgullo nacional y la pertenencia a la tierra mexicana. Viva México : Considerado un himno de las fiestas patrias, perfecto para cantar a todo pulmón en el marco del Grito de Independencia.

: Considerado un himno de las fiestas patrias, perfecto para cantar a todo pulmón en el marco del Grito de Independencia. El Rey : Una de las composiciones rancheras más representativas de la cultura mexicana. Escrita por José Alfredo Jiménez e inmortalizada por voces como la de Vicente Fernández, es infaltable para cantar en reunión.

: Una de las composiciones rancheras más representativas de la cultura mexicana. Escrita por José Alfredo Jiménez e inmortalizada por voces como la de Vicente Fernández, es infaltable para cantar en reunión. Cielito Lindo : El clásico de la música tradicional cuya letra une a los mexicanos en un solo coro para cantar y celebrar en familia.

: El clásico de la música tradicional cuya letra une a los mexicanos en un solo coro para cantar y celebrar en familia. Cielo Rojo : Tema escrito por Juan Záizar e interpretado por figuras históricas como Flor Silvestre y José Alfredo Jiménez, así como por voces contemporáneas como Lucero, Pepe Aguilar y Ángela Aguilar.

: Tema escrito por Juan Záizar e interpretado por figuras históricas como Flor Silvestre y José Alfredo Jiménez, así como por voces contemporáneas como Lucero, Pepe Aguilar y Ángela Aguilar. El chico del apartamento 512 : A cargo de Selena Quintanilla, aporta la cuota de ritmo tropical y festivo para abrir la pista de baile.

: A cargo de Selena Quintanilla, aporta la cuota de ritmo tropical y festivo para abrir la pista de baile. La Chona : El éxito de Los Tucanes de Tijuana que garantiza el dinamismo y el ambiente en cualquier reunión festiva.

: El éxito de Los Tucanes de Tijuana que garantiza el dinamismo y el ambiente en cualquier reunión festiva. Amar y querer: La pieza interpretada por José José añade una nota de sentimiento y pasión para los momentos más maduros de la velada.

¿A qué hora inicia el Grito de Independencia?

La ceremonia oficial del Grito de Independencia, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el balcón de Palacio Nacional, iniciará puntualmente a las 23:00 horas de este martes 15 de septiembre de 2026.