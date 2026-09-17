Carlos “Chicken” Muñoz estuvo al borde de la muerte: ¿Qué le pasó al conductor de televisión?

Carlos "Chicken" Muñoz y su esposa Jessica Bulman. Carlos "Chicken" estuvo internado luego de consumir un poké bowl contaminado. (@carloschicken7/Instagram)

En una reciente publicación, el conductor y locutor contó cómo, a partir de comida contaminada con tres bacterias y un virus, casi pierde la vida debido a un choque séptico y tuvo que mantenerse en terapia intensiva para estabilizar su presión arterial.

¿Cómo fue que Carlos “Chicken” Muñoz terminó en el hospital?

Carlos “Chicken” Muñoz cuenta que fue a partir de ingerir un poké bowl de atún, alimento que siempre consideró saludable, terminó sufriendo un choque séptico a causa de que se encontraba contaminado o pudiera ser que terminó siendo contaminado a causa de la falta de higiene del personal del restaurante del que ordenó su comida.

El conductor también señala que no tenía idea alguna de lo que podía ser que su presión arterial cayera a 30/60, ni tampoco sabía de la existencia de un catéter que pudiera entrar desde la yugular y llegar al corazón, dispositivo que necesitó, además de recibir norepinefrina o noradrenalina para poder subir su presión arterial que se encontraba gravemente baja.

Cómo se encuentra Carlos “Chicken” Muñoz luego de terminar en el hospital?

El Chicken ya se encuentra estable, lo comunicó en su cuenta de Instagram, desde la que publicó un video en donde se nota alegre en compañía de su esposa Jessica Bulman y el doctor Juan José Delgadillo, a quien lo llamó su ángel de la guardia por haberle salvado prácticamente la vida.

Además agradeció a amigos y familiares que lo acompañaron en este episodio dramático de su vida y concluyó la publicación escribiendo lo siguiente: “Hoy, puedo contar esta experiencia como una anécdota, y hoy que sé que pude haberme ido, solo puedo celebrar la vida y a los míos. Gracias vida por esta nueva oportunidad”.