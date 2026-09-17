Lenny Kravitz ya tiene su propio Ken de Barbie: cuánto cuesta y dónde comprarlo en México

Lenny Kravitz ya puede presumir que es un Ken de Barbie. El cantante, compositor y actor se convirtió en el nuevo integrante de la colección Barbie Signature Kenbassadors, y la figura ya está disponible para quienes quieran tenerla en su vitrina.

Y sí, el muñeco viene con buena dosis de rock. Mattel tomó como referencia la imagen que Kravitz mostró durante su reciente Blue Electric Light Tour, por lo que la figura incluye varios de los elementos que se han convertido en parte de su sello personal.

¿Cuánto cuesta el Ken de Lenny Kravitz en México?

Para quienes ya están haciendo cuentas, hay una cifra concreta: el precio sugerido en México es de $1,899 pesos. La pieza aparece en la tienda oficial de Mattel México y también se encuentra disponible mediante algunos distribuidores.

El precio coloca a esta figura dentro de la categoría de coleccionables de Barbie Signature, una línea dirigida especialmente a quienes disfrutan conservar las piezas como objetos de exhibición.

La venta comenzó este 17 de septiembre de 2026, por lo que quienes quieran conseguirla pueden buscarla desde ahora en tiendas en línea y plataformas que comercializan productos de Mattel.

¿Cómo es la figura de Lenny Kravitz de Barbie?

Aquí está buena parte del atractivo. Mattel no hizo simplemente un Ken con el nombre del músico pegado en la caja. La figura fue diseñada para recuperar varios rasgos característicos de Lenny Kravitz, desde su cabello hasta su vestuario.

El muñeco luce sus emblemáticas rastas y algunos de sus tatuajes, además de un atuendo inspirado en la ropa que utilizó durante su gira. Lleva una camiseta de malla color bronce, jeans de corte acampanado, cinturón con estoperoles, botas y lentes de sol.

La pieza también incluye una base para exhibición y un certificado de autenticidad, dos detalles especialmente relevantes para quienes compran este tipo de muñecas para colección y prefieren conservarlas en su empaque.

Lenny Kravitz se convierte en el segundo Kenbassador

La colección Kenbassadors fue creada para reconocer a hombres que han tenido una influencia destacada en la cultura popular.

Kravitz es el segundo personaje que forma parte de esta propuesta, después de LeBron James, quien inauguró la colección en 2025. Con el músico, la línea suma ahora una figura vinculada directamente con la música y la moda.

En el caso de Kravitz, la elección también conecta con una carrera que va mucho más allá de los escenarios. El artista ha trabajado como músico, compositor, productor, actor y diseñador, mientras que su estética se ha convertido en una parte importante de su identidad pública.

¿Dónde comprar el Ken de Lenny Kravitz en México?

La figura de Lenny Kravitz de Barbie puede encontrarse en la tienda oficial de Mattel México con un precio de $1,899 pesos. También aparece disponible en distribuidores como Walmart, aunque el inventario y las condiciones de venta pueden cambiar.