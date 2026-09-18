Beastars se convertirá en el primer anime transmitido en Animal Planet: ¿estará disponible en México?

Beastars llega a Animal Planet Beastars hace historia como el primer anime en ser transmitido en un canal de documentales sobre la vida animal.

El popular manga y anime Beastars, creado por Paru Itagaki, hace historia al convertirse en la primera serie de animación japonesa en incursionar en un mundo nunca antes explorado por su género: Animal Planet, el canal de televisión especializado en documentales sobre el mundo animal.

De acuerdo con el comunicado oficial de Beastars, la primera temporada llegará al medio estadounidense a partir del 15 de octubre de 2026, teniendo una transmisión semanal.

Beastars llega a Animal Planet, el primer anime que será transmitido en el canal de información animal

El anime continúa extendiendo los límites de su popularidad en el mundo, llegando esta ocasión a Animal Planet, canal de televisión que se caracteriza por ofrecer contenido informativo y de alta calidad dedicado totalmente al mundo animal.

No obstante, ¿cuál es la relación entre Beastars con el contenido de Animal Planet? La creación de Paru Itagaki explora la vida universitaria de Legoshi, un lobo tímido que dedica su tiempo al teatro tras bambalinas.

En esta realidad animal, donde carnívoros y herbívoros coexisten, comer carne es un delito grave. Sin embargo, la tranquila vida de la Academia Cherryton cambia drásticamente tras un “incidente de canibalismo” y sumerge al protagonista en una serie de situaciones en las que deberá luchar contra su instinto... o ceder.

Más allá del impacto en la subcultura furry, Beastars se convirtió en un manga galardonado y anime de gran notoriedad al esconder en su historia de animales antropomórficos una audaz crítica social sobre el racismo, los prejuicios y la dualidad de los instintos humanos, fomentando la paz entre las especies.

¿Beastars podrá verse a través de Animal Planet Latinoamérica? Esto se sabe del estreno del anime

La primera temporada del anime se estrenó el 10 de octubre de 2019 y constó de 12 episodios, los cuales serán transmitidos por Animal Planet todos los jueves a las 22:00 horas, tiempo de Japón, a partir del 15 de octubre de este año.

No obstante, se desconoce si Animal Planet Latinoamérica formará parte de la histórica transmisión, por lo que no existe una fecha para México o Estados Unidos; a pesar de ello, internautas seguidores y seguidoras de la popular historia especulan que su éxito en Japón podría llevar el anime a más sectores del canal en el mundo.

Hasta el momento, Beastars continúa disponible únicamente en plataformas de streaming como Netflix o Crunchyroll.