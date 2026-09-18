Caso de la muerte de Máximo, trabajador de Monte de Piedad: denuncian acoso sindical

Monte de Piedad Reportan que el trabajador Máximo murió durante la huelga

La viuda de Máximo, trabajador de Nacional Monte de Piedad que murió durante un asalto mientras realizaba labores de reparto durante la huelga, habría señalado que la institución se puso en contacto con ella desde los primeros momentos y le brindó apoyo tras el fallecimiento de su esposo.

de acuerdo con información publicada en el grupo público de Facebook Afectados por Monte de Piedad, la mujer también habría señalado que Nacional Monte de Piedad no es responsable de la muerte de Máximo.

Su postura fue difundida después de que comenzaran a circular versiones sobre el caso en las que se atribuía responsabilidad a la institución por las circunstancias que llevaron al trabajador a realizar actividades mediante aplicaciones de reparto.

Viuda de Máximo denuncia mensajes para hablar contra Monte de Piedad

Según el reporte, la viuda, después de la muerte de Máximo recibió mensajes insistentes en los que le piden pronunciarse públicamente sobre el caso y realizar señalamientos contra Nacional Monte de Piedad.

La publicación en Facebook indica que estos contactos buscan involucrarla en la discusión relacionada con el conflicto laboral que mantiene la institución con su sindicato.

La denuncia fue difundida en medio de la huelga que mantiene el sindicato de trabajadores de Nacional Monte de Piedad y de las diferencias que existen entre la representación sindical y la institución.

¿Qué pasó con Máximo, trabajador de Monte de Piedad?

Máximo se desempeñaba como subgerente prendario en Nacional Monte de Piedad. Durante la huelga comenzó a realizar labores mediante aplicaciones de reparto.

Mientras desempeñaba esa actividad, fue víctima de un asalto en el que perdió la vida.

Después del fallecimiento comenzaron a difundirse publicaciones sobre su caso y sobre las circunstancias en las que se encontraba trabajando. Entre ellas apareció una versión atribuida a una supuesta hermana que responsabilizaba a la institución.

Posteriormente, se narró en el grupo Afectados por Monte de Piedad que la viuda también pidió que su situación personal no fuera utilizada para promover señalamientos contra la empresa y se cuestionó la participación del líder sindical Arturo Zayún González.

“Es verdaderamente insultante ver cómo ciertos personajes, bajo las órdenes de Arturo Zayún, quieren utilizar un duelo tan pesado para politizar algo que ya está bajo la revisión de la SCJN. ¿Así actúan todos en ese Sindicato? ¿El huelguista? ¿Así son con los suyos? Qué vileza. Dejen en paz a la viuda, ya basta de sus mensajes incisivos y su oportunismo barato", señalaron en el grupo de Facebook.

¿Quién es Arturo Zayún González?

Arturo Zayún González es dirigente del sindicato de Nacional Monte de Piedad y una de las figuras vinculadas con el conflicto laboral de la institución.