El ‘Conejo’ Pérez salva a un niño de sufrir quemaduras graves en Hidalgo

Óscar "El Conejo" Pérez. CIUDAD DE MÉXICO, 04AGOSTO2026.- Oscar "El Conejo" Pérez, ex futbolista, durante su participación en la Develación del billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2893 dedicado a ex jugadores mexicanos considerados Leyendas de Fútbol realizado en el Teatro de la Lotería Nacional. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El exportero del Pachuca y Cruz Azul, Óscar “El Conejo” Pérez, fue responsable de salvar de las llamas a un niño al reaccionar con rapidez, movilizándose hacia el lugar del niño con la intención de sofocar las llamas.

¿Qué fue lo que pasó y cómo fue que “El Conejo” Pérez se convirtió en héroe?

Durante la ceremonia de abanderamiento de la delegación de Hidalgo que participará en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026, en medio de un número musical, donde se hacía uso de flautas ancestrales con fuego, este alcanzó la cabeza del niño.

Al presenciar la situación, el exfutbolista corrió hacia el chico y con ayuda de su chamarra logró apagar las llamas, con las que evitó que la situación pasara a mayores, dejando al muchacho fuera de peligro.

¿Qué pasó después de que “El Conejo” evitara una tragedia?

Se reportó que el niño, llevado al hospital luego del incidente, está fuera de peligro, aunque recibió quemaduras en la frente, el rostro y la cabeza. Asimismo, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, destacó los reflejos y la rápida reacción del ex-seleccionado nacional para salvar al niño.