Números ganadores del Chispazo Clásico 12260: resultados del viernes 18 de septiembre (Mario Jasso)

La Lotería Nacional publicó los resultados del Chispazo Nacionla 12260, con un total de 58,121 personas ganadoras.

Conoce la combinación ganadora del sorteo realizado este 18 de septiembre.

¿Cuál fue la combinación ganadora?

El resultado del Chispazo Nacional 12260 con fecha del 18 de septiembre de 2026 tuvo como ganadora la siguiente combinación.

06 09 13 27 28

¿Cuál fue el premio del Chispazo Clásico 12260?

El primer lugar , con 5 números acertados, se llevará de manera individual $52,934.54 pesos . Con 6 personas ganadoras.

, con 5 números acertados, se llevará de manera individual . Con 6 personas ganadoras. El segundo lugar , con 4 número acertados, se llevará $771.97 pesos . Con 388 personas ganadoras.

, con 4 número acertados, se llevará . Con 388 personas ganadoras. El tercer lugar , con 3 números acertados, se llevará $43.18 pesos . Con 7,630 personas ganadoras.

, con 3 números acertados, se llevará . Con 7,630 personas ganadoras. Por último, el cuarto lugar, con 2 números acertados, se llevará $10 pesos. Con 50,0097 personas ganadoras.

En este sorteo se repartirá un total de $1,447,565.00 pesos, donde 56,121 personas resultaron ganadoras.

El próximo sorteo se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre.

¿Cómo se juga el Chispazo Nacional?

Para jugar, hay que elegir de 5, 6 o hasta7 combinaciones de números, de un conjunto del 01 al 28. La combinación ganadora se elige a través de la urna del Chispazo donde se escogen 5 esferas con números aleatorios.

Si quieres tener más probabilidad de ganar se puede marcar la combinación múltiple de 6 o 7. Tendrá un costo mayor, pero tendrás más oportunidades de ganar.

Recuerda, entre más número aciertes, mayor será el premio. La combinación mínima para ganar es de dos números. Puede elegir tus propios números o dejar todo a la suerte.

¿Qué costo tiene jugar Chispazo y cuál es el premio?

El costo para jugar Chispazo es de $10 pesos y el premio varia de acuerdo a las ventas que se acumulen en cada sorteo.

Para jugar al Chispazo Clásico, puede ser de manera presencial en los puntos de venta físicos autorizados por la Lotería Nacional o, por la aplicación o página oficial de TuLotero.

¿Dónde se pueden consultar los resultados?

Los resultados pueden consultarse a través de la página oficial de Lotería Nacional. Además de sus redes sociales, donde también puedes ver los sorteos en vivo.