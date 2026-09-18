Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita 4267: resultados del sorteo del viernes 18 de septiembre

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 4 de junio (Crónica Digital)

Los números ganadores de Melate, Revancha y Revanchita 4267 se pueden consultar a partir de este viernes 4 de septiembre de 2026, fecha en la que miles de participantes pudieron ver los resultados en tiempo real para revisar si boleto adquirido coincide con la combinación ganadora.

Transmisión en vivo: Resultados del sorteo Melate 4267

La transmisión del sorteo Melate 4267 se llevó a cabo en el YouTube de la Lotería Nacional, donde los participantes pueden ver los resultados en vivo.

La grabación del sorteo permanece disponible para consulta pública. A continuación, te presentamos los números ganadores:

Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita Resultados 18 de septiembre (Lotería Nacional)

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4267?

El sorteo se realizó a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4267?

Para este sorteo, el premio acumulado del Melate alcanza los 292.3 millones de pesos, una cifra que suma varios sorteos sin ganador absoluto.

¿Cómo se juega Melate?

Jugar Melate es muy sencillo. debes elegir entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis cifras principales junto con una esfera adicional que determina premios complementarios.

Cada boleto participa automáticamente en las modalidades Melate, Revancha y Revanchita.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4267?

Los resultados oficiales pueden verificarse en el portal institucional de la Lotería Nacional y en establecimientos autorizados de venta.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El precio básico para participar en Melate es de 15 pesos por boleto. La modalidad Revancha implica un pago adicional de 10 pesos, mientras Revanchita requiere 5 pesos extra. Al seleccionar las tres modalidades, la inversión total asciende a 30 peso.