Checo Pérez presenta Casa MAJA en Chapala: aventura, wellness y gastronomía

Sergio "Checo" Pérez presenta Casa MAJA en Chapala Crédito: MAJA

La aventura cambia de escenario. Lo que comenzó como una filosofía ligada a la ropa outdoor ahora también puede vivirse en un espacio diseñado para descansar, conectar con la naturaleza, comer, hacer ejercicio y simplemente bajar el ritmo.

MAJA Sportswear, marca mexicana especializada en ropa outdoor, presentó Casa MAJA, su primer proyecto dentro de la industria de la hospitalidad, ubicado en Villas Chapala, Jalisco. El concepto reúne 24 villas y una propuesta que combina naturaleza, wellness, gastronomía y diferentes actividades bajo una misma idea: entender la aventura no solamente como la búsqueda de nuevos destinos, sino también como la posibilidad de detenerse y disfrutar el presente.

El proyecto llega acompañado por Sergio “Checo” Pérez, con quien MAJA mantiene una colaboración que este mes suma un nuevo capítulo con la presentación de la segunda colección de la alianza, titulada “La aventura corre por mis venas”.

De esta manera, la marca busca llevar su identidad más allá de las prendas y convertirla en una experiencia que pueda habitarse.

Sergio "Checo" Pérez presenta Casa MAJA en Chapala Crédito: MAJA

¿Qué es Casa MAJA?

Casa MAJA es un proyecto de hospitalidad ubicado en Villas Chapala, Jalisco, que cuenta con 24 villas rodeadas de naturaleza.

La intención de la marca es que el espacio funcione como una extensión de su filosofía outdoor. Por ello, los elementos que forman parte de la identidad de MAJA también llegan a los interiores de las villas, donde se incorporan patrones inspirados en distintos ecosistemas mexicanos, además de fotografías realizadas durante expediciones y producciones de la marca en diferentes lugares del país.

El resultado busca alejarse de la idea tradicional de un alojamiento pensado únicamente para pasar la noche. La experiencia está construida alrededor de distintas actividades y espacios que permiten elegir entre movimiento, descanso, convivencia o bienestar.

“Durante años hemos buscado acercar a las personas a la aventura. Con Casa MAJA quisimos dar un paso más y crear un lugar donde esa manera de entender la vida pudiera experimentarse de muchas formas: en la naturaleza, alrededor de una mesa, descansando, compartiendo o simplemente estando presente”, explicó Adrián “Kush” Espinoza, director de Marketing de MAJA Sportswear.

La frase que resume el concepto es directa: “Aquí no solo vienes a dormir. Vienes a despertar.”

Sergio "Checo" Pérez presenta Casa MAJA en Chapala Crédito: MAJA

Wellness, naturaleza y descanso en Casa MAJA

Uno de los principales atractivos del proyecto es Despertar, un circuito wellness creado para quienes buscan incorporar momentos de relajación y recuperación durante su estancia.

El espacio cuenta con sauna, tina fría, jacuzzi y masajes al aire libre, elementos que forman parte de una experiencia pensada para alternar descanso y bienestar en contacto con la naturaleza.

La propuesta no se limita al circuito wellness. Casa MAJA también contempla espacios para yoga, senderos, fogateros y una alberca con bar.

La intención es que cada visitante pueda construir su propia manera de vivir el lugar. Para algunos, la experiencia puede estar relacionada con una sesión de ejercicio o yoga; para otros, con pasar una tarde junto a la alberca, caminar por los senderos, relajarse en el circuito wellness o terminar el día alrededor de una fogata.

En ese sentido, el concepto de aventura que propone MAJA cambia ligeramente de perspectiva.

No necesariamente se trata de recorrer grandes distancias o buscar constantemente el siguiente destino. También puede significar desconectarse durante unas horas, convivir con otras personas, recuperar energía o encontrar un espacio para estar lejos del ritmo cotidiano.

Sergio "Checo" Pérez presenta Casa MAJA en Chapala Crédito: MAJA

Gastronomía inspirada en Sinaloa y el Pacífico

La experiencia de Casa MAJA también pasa por la mesa.

El proyecto cuenta con un restaurante cuya propuesta gastronómica toma inspiración de la cocina sinaloense y los sabores del Pacífico, un elemento que conecta el concepto de hospitalidad con las raíces de la marca.

A esto se suman los diferentes espacios destinados a la convivencia, como la alberca y el bar.

La gastronomía forma parte así de una experiencia más amplia en la que descanso, naturaleza y convivencia buscan funcionar como piezas de un mismo concepto.

Más que plantear actividades aisladas, Casa MAJA busca que el visitante pueda pasar de un momento de bienestar a una comida, de ahí a una actividad al aire libre o simplemente a una tarde de descanso.

Pickleball, yoga y actividades al aire libre

Para quienes prefieren mantenerse activos durante su estancia, Casa MAJA incorpora una cancha de pickleball, además de espacios destinados a yoga y senderos.

El proyecto también cuenta con fogateros, que complementan las actividades pensadas para disfrutarse al aire libre.

Esta combinación permite que el concepto tenga distintos perfiles de visitante: desde quienes buscan una escapada de descanso hasta personas interesadas en actividades de bienestar, convivencia o experiencias relacionadas con el deporte y la naturaleza.

La diversidad de espacios también forma parte de la estrategia de MAJA para que Casa MAJA no dependa únicamente del alojamiento.

Un espacio para retiros, empresas y eventos privados

Casa MAJA no fue concebida solamente como un destino para escapadas personales.

De acuerdo con la propuesta de la marca, sus instalaciones también pueden utilizarse para retiros de wellness, experiencias corporativas, encuentros de equipos, celebraciones y eventos privados.

Los diferentes espacios pueden adaptarse dependiendo de las necesidades de cada experiencia, lo que amplía el uso del proyecto más allá de una estancia convencional.

Esta característica permite que Casa MAJA pueda funcionar tanto como destino para descansar como escenario para reuniones y actividades de grupos.

Además, una tienda MAJA integrada al proyecto completa la experiencia y mantiene la conexión entre la propuesta de hospitalidad y el origen de la compañía como marca de ropa outdoor.

Sergio "Checo" Pérez presenta Casa MAJA en Chapala Crédito: MAJA

Checo Pérez y la segunda colección de MAJA

La apertura de Casa MAJA coincide con otro momento importante para la marca: la presentación de la segunda colección de Checo Pérez × MAJA, titulada “La aventura corre por mis venas”.

La colaboración entre el piloto mexicano y MAJA suma así una nueva etapa.

En esta segunda entrega, Checo Pérez tuvo una participación más cercana en el proceso creativo y en el desarrollo de las piezas, de acuerdo con la información proporcionada por la marca.

El lanzamiento tendrá como escenario precisamente Casa MAJA.

Del 25 al 27 de septiembre, el espacio recibirá un encuentro especial con invitados, personalidades, medios y creadores de contenido, en el que se presentará oficialmente esta nueva colección.

La elección del lugar permite que la colaboración no se quede únicamente en el lanzamiento de prendas, sino que se relacione directamente con el nuevo concepto de experiencia que MAJA está desarrollando.

¿Cómo participar en la experiencia de Casa MAJA?

Como parte del lanzamiento, MAJA también puso en marcha una dinámica dirigida a sus seguidores y a la comunidad de Checo Pérez.

La propuesta contempla la posibilidad de que los fans participen para ganar dos lugares y formar parte de la celebración que se realizará en Casa MAJA.

Para quienes siguen tanto al piloto como a la marca, el proyecto representa una nueva forma de acercarse a la colaboración, ahora dentro de un espacio físico creado alrededor de los mismos conceptos de aventura, naturaleza y estilo de vida.

Los detalles de la dinámica, así como sus condiciones, deben consultarse directamente en los canales oficiales de MAJA y Casa MAJA, ya que las promociones pueden tener términos y vigencias específicas.

Casa MAJA en Chapala: datos clave

Ubicación: Villas Chapala, Jalisco.

Concepto: proyecto de hospitalidad de MAJA Sportswear.

Alojamiento: 24 villas.

Wellness: circuito Despertar con sauna, tina fría, jacuzzi y masajes al aire libre.

Gastronomía: restaurante inspirado en la cocina sinaloense y los sabores del Pacífico.

Actividades y espacios: alberca, bar, pickleball, yoga, senderos y fogateros.

Otros usos: retiros de wellness, experiencias corporativas, encuentros de equipos, celebraciones y eventos privados.

Colección especial: “La aventura corre por mis venas”, segunda colaboración Checo Pérez × MAJA.

Evento de lanzamiento: del 25 al 27 de septiembre de 2026.