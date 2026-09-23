Wikipedia agrega animaciones de artistas para explicar sus artículos más random: aquí puedes ver las creativas colaboraciones

Wikipedia agrega animaciones e ilustraciones Wikipedia colabora con artistas para crear ilustraciones y animaciones de sus artículos más curiosos. (Punkey Doodles / Connie King)

La acelerada evolución de la Inteligencia Artificial ha tenido un significativo impacto en el arte durante los últimos años, atrayendo al público general con tendencias como “tu look en la década de los 80s” o la polémica “¿cómo te verías en estilo Ghibli?" que desató un intenso debate sobre el robo de propiedad intelectual y la amenaza al trabajo de ilustradores e ilustradoras.

Sin embargo, el optimismo por el futuro no ha muerto por completo, ya que Wikipedia saltó al centro de la tendencia en redes sociales tras liberar videos que muestran animaciones e ilustraciones de artistas para explicar sus artículos más curiosos.

Wikipedia colabora con artistas para crear ilustraciones de sus artículos más random

Las redes sociales han cambiado por completo la manera en que se comparte la información, especialmente en plataformas como TikTok e Instagram, donde la rapidez de los datos principales se ha vuelto una prioridad para atraer la atención de internautas, no sólo eso, sino que ha orillado a los creadores y creadoras de contenido a innovar sus estrategias de entretenimiento para mantener a su público o atraer más personas a sus canales.

Incluso la enciclopedia libre más famosa del mundo, Wikipedia, que ha servido como soporte para la recopilación, el almacenamiento y la transmisión de la información de forma estructurada durante décadas, tuvo que recurrir a nuevas tácticas de redes sociales para mantener su propósito en el internet.

Uno de los métodos que mejor ha funcionado, ha sido la colaboración con artistas independientes en sus videos de TikTok, quienes apoyan a la enciclopedia con animaciones e ilustraciones para sus artículos más curiosos, con el objetivo de facilitar la información a los usuarios y usuarias que navegan la plataforma.

“¡Una colaboración artística increíble! ¡Espero que hagan muchas más cosas así!”, expresó el público internauta en los primeros videos de este nuevo estilo de difusión informativa, reafirmando el alcance que posee el arte humano en una era que ha comenzado a recurrir con mayor frecuencia a la Inteligencia Artificial generativa.

¿Cómo y dónde ver las animaciones e ilustraciones de artistas que Wikipedia agregó a sus artículos?

La original estrategia de Wikipedia en TikTok llamó pronto la atención del público internauta a nivel mundial, el cual destacó la decisión de la enciclopedia libre de recurrir al trabajo de ilustradores e ilustradoras en lugar de ceder a la IA, cuya evolución en la tecnología generativa se ha expandido significativamente en estos últimos años.

“Este es un crossover que no esperaba. Por favor, continúen con esto”, señaló un usuario de la plataforma al reconocer el arte de Punkey Doodles en uno de los videos de la enciclopedia, el cual estuvo acompañado por la narración del influencer Zac Speaks Giant, popular en redes sociales por su contenido especializado en la comunidad Dungeons & Dragons y la literatura fantástica.

Entre los artículos que más han destacado, se encuentran temas como Straw Hat Riot (los Disturbios del Sombrero de Paja) que —según señaló el público— recordó al popular anime One Piece, o el artículo de Puente de Raíces Vivas, video informativo que tuvo ilustraciones de Connie Kang como medio de explicación visual.

A pesar de que esta nueva forma de divulgación informativa lleva algún tiempo siendo difundida en la cuenta oficial de Wikipedia en TikTok, ha tomado mayor relevancia gracias a los usuarios y usuarias que solicitan más contenido de este estilo, destacando la difusión de artistas y personas ilustradoras emergentes.