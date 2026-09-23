Día del Novio en México: por qué existe, qué regalar y cuándo debes celebrar a tu amorcito este 2026

En efecto, muchas de nosotras disfrutamos o supimos de alguien que recibió flores amarillas este 21 de septiembre; sin embargo, es momento de regresar un poquito de cariño y celebración a ese ser especial. Desde hace un par de años, las redes sociales sumaron el Día del Novio en México al calendario.

Aunque no figura como un día oficial y mucho menos es un día de asueto, la costumbre de consentir a los novios tomó tanta fuerza que cada año miles de personas buscan la manera perfecta de celebrar a su pareja con detalles únicos.

Si se te pasó la fecha el año anterior o simplemente quieres planear con tiempo para no terminar comprando lo primero que veas, aquí te contamos todo lo que necesitas saber para triunfar.

¿Cuándo se celebra el Día del Novio en México y por qué se volvió viral?

El Día del Novio se festeja en nuestro país cada 3 de octubre. A diferencia del tradicional 14 de febrero, esta celebración nació en internet alrededor de 2016, impulsada por tendencias en plataformas como X e Instagram, y más recientemente en TikTok.

La idea principal surgió como una respuesta al Día de la Novia (que es el 1° de agosto) y el Día de las Flores Amarillas, buscando un espacio exclusivo para reconocer la compañía, el apoyo y el cariño de los hombres en las relaciones de pareja. Con el paso del tiempo, lo que empezó como un meme o una serie de publicaciones divertidas se transformó en una tradición consolidada en la cultura pop mexicana.

Regalos para el Día del Novio: ideas prácticas que no fallan

La clave para elegir un buen regalo está en prestar atención a sus pasatiempos diarios y los comentarios que lleguen a surgir sobre algún deseo o cosa que disfruten. Olvídate de lo básico, como una cena o ir al cine, piensa en grande.

Para el novio gamer o apasionado de la tecnología

Si pasa sus horas libres frente a una pantalla o le fascina estrenar gadgets, estos detalles van a asegurarte la victoria:

Accesorios para su consola o PC: Un control de edición especial, audífonos con cancelación de ruido o una tarjeta de regalo para tiendas como Game Planet o para su videojuego favorito.

Un control de edición especial, audífonos con cancelación de ruido o una tarjeta de regalo para tiendas como o para su videojuego favorito. Acceso al Pokémon GO Wild Area 2026: Si es fan del juego, esta será una oportunidad única para conseguir pokémones exclusivos, merch increíble y, además, podrán pasar tiempo juntos por la ciudad.

Si es fan del juego, esta será una oportunidad única para conseguir pokémones exclusivos, merch increíble y, además, podrán pasar tiempo juntos por la ciudad. Gadgets de uso diario: Una batería portátil es algo que todos necesitamos para conciertos, el trabajo o mera prevención. Opciones como la Serie UGREEN MagFlow combinan carga rápida magnética Qi2 de 25W con enfriamiento avanzado para un mejor rendimiento sin arruinar su celular.

Para el novio de estilo relajado o amante del entretenimiento

Si prefiere las actividades al aire libre, la música o el cuidado personal, hay alternativas muy funcionales:

Calzado y vestimenta: Si se encuentra en su era runner, unos tenis como los Adizero Adios Pro 5 le darán todo lo que necesita para salir con estilo, comodidad y calidad; complementar con una chamarra ligera para la temporada o el jersey de su equipo te pondrán en otra liga.

Si se encuentra en su era runner, unos tenis como los le darán todo lo que necesita para salir con estilo, comodidad y calidad; complementar con una chamarra ligera para la temporada o el jersey de su equipo te pondrán en otra liga. Kits de cuidado personal: Grooming sets para la barba, lociones con aromas frescos o artículos para el cuidado de la piel son definitivamente algo que él no sabe que necesita. Un pase a una barbería con todo pagado también aplica.

Grooming sets para la barba, lociones con aromas frescos o artículos para el cuidado de la piel son definitivamente algo que él no sabe que necesita. Un también aplica. Coleccionables y cultura pop: Figuras de sus series o caricaturas favoritas, vinilos de bandas clásicas o libros de edición especial.

Planes creativos para festejar en pareja el Día del Novio

Muchas veces el mejor recuerdo no es un objeto. Crear un momento memorable juntos puede tener mucho más valor.

Experiencias que fortalecen la relación

Una ruta gastronómica: Llévalo a probar su comida favorita, ya sean unos tacos gourmet, una cata de cerveza artesanal o ese restaurante que tiene guardado en su lista de pendientes desde hace meses.

Llévalo a probar su comida favorita, ya sean unos tacos gourmet, una cata de cerveza artesanal o ese restaurante que tiene guardado en su lista de pendientes desde hace meses. Escapada de fin de semana: Un viaje corto a un pueblo mágico cercano para salir de la rutina de la ciudad. Una buena opción podría ser el viaje Tequila expres, el cual es una opción innovadora y hasta romántica.

Un viaje corto a un pueblo mágico cercano para salir de la rutina de la ciudad. Una buena opción podría ser el viaje Tequila expres, el cual es una opción innovadora y hasta romántica. Tarde de juegos o maratón premium: Renta una cabaña, prepara sus botanas preferidas, organiza una sesión de videojuegos en pareja o armen una lista de películas para ver juntos sin interrupciones.

Celebrar el Día del Novio en México no requiere de presupuestos extravagantes, sino de intenciones claras y conocer a tu pareja perfectamente. Un detalle pensado especialmente para él o un momento compartido son suficientes para convertir el 3 de octubre en un día increible para ambos.