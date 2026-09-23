Día Internacional de la Visibilidad Bisexual: ¿Desde cuándo se conmemora el 23 de septiembre y qué prejuicios busca combatir esta fecha? (Pexels)

El 23 de septiembre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Bisexualidad o también conocido como Día de la Visualidad Bisexual. Esta fecha busca crear conciencia y promover el respeto hacia esta diversidad afectivo-sexual.

¿Qué es la bisexualidad?

La bisexualidad es una orientación afectivo-sexual, que se caracteriza por la atracción emocional, romántica o sexual hacia más de un género; sin embargo, esta atracción no se presenta necesariamente de la misma manera o intensidad.

Es decir, se manifiesta de maneras muy diversas y depende de las circunstancias, así como del contexto de cada individuo. Cabe aclarar que una persona bisexual no se define por la pareja que tenga en el momento; sigue siendo bisexual independientemente del género de su pareja.

¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Bisexual?

El Día Internacional de la Visibilidad Bisexual busca visibilizar y reconocer a las personas bisexuales, combatir los prejuicios que aún existen alrededor de esta orientación sexual y promover el respeto hacia la diversidad.

También uno de sus principales objetivos es combatir la llamada bifobia, la cual está caracterizada por los prejuicios, rechazos y la discriminación hacia las personas bisexuales. Muchas veces, la bifobia avanza hasta la violencia física.

Aunque se podría considerar que la sociedad ha avanzado, todavía mucha parte de la comunidad bisexual continúa enfrentando rechazos y prejuicios, por lo que durante esta jornada se busca informar a la gente y fomentar la inclusión.

¿Desde cuándo se conmemora el 23 de septiembre?

El Día Internacional de la Visibilidad Bisexual se conmemora desde 1999 y fue impulsado por activistas que buscaban darle mayor visibilidad a una orientación sexual que solía ser ignorada tanto dentro como fuera del colectivo LGBTIQ+.

Algunos de los activistas que impulsaron la conmemoración de esta fecha fueron Wendy Curry, Michael Page y Gigi Raven Wilbur.

La elección del 23 de septiembre coincidía con el cumpleaños de Gigi Raven; además, la fecha tiene una relación simbólica con Freddie Mercury, ya que coincide con su mes de cumpleaños. El icónico vocalista de Queen es para muchos un referente en cuanto a la diversidad sexual y afectiva.