KFC y Surreal KFC lanza su cereal sabor pollo frito edición limitada: ¿Cuándo y dónde se podrá comprar? (X: @thebizteach / KFC)

Las colaboraciones entre marcas suelen captar la atención de los consumidores, desde los crossovers de McDonald’s con Hello Kitty y Yu-Gi-Oh!, hasta la popularización de productos de temporada como el pumpkin spice.

Sin embargo, existen alianzas que van un paso más allá, como el reciente lanzamiento de KFC en Reino Unido junto a la empresa de cereales Surreal: una edición limitada que recrea el sabor de la emblemática receta de pollo de la cadena de comida rápida.

¿En qué consiste el nuevo cereal de KFC con Surreal?

La combinación entre la primera comida del día y el menú de KFC dio origen a un cereal que replica la sazón clásica del pollo Original Recipe, elaborado con la mezcla secreta de 11 hierbas y especias. Esto da como resultado un perfil de sabor salado que contrasta con las opciones tradicionales del mercado, enfocadas usualmente en sabores dulces, frutales o de chocolate.

A diferencia del consumo habitual del cereal con leche, Surreal propone disfrutar del extravagante producto acompañado con salsa gravy.

¿Cuándo y dónde estará disponible el cereal de KFC?

El cereal únicamente se puede adquirir a través de la plataforma web oficial de la marca Surreal. Por el momento, la venta de esta edición limitada se encuentra disponible en Reino Unido, con un precio de 6 libras esterlinas (aproximadamente 150 a 160 pesos mexicanos) por caja.

¿Llegará a México el cereal de KFC?

Hasta el momento no se han dado a conocer planes de distribución para que esta colaboración entre KFC y Surreal llegue al mercado mexicano, manteniéndose como un producto exclusivo para el territorio británico.