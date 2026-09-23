La historia detrás de las cicatrices de Mariana Khalil, participante de Habilidad Física 100: México

Mariana Khalil La deportista mexicana se colocó como una de las mejores 20 en el programa de Habilidad Física: 100 en México.

La semana pasada, Netflix estrenó Habilidad Física 100: México, un reality de competencias donde reunió a un centenar de atletas nacionales de diferentes disciplinas. Desde medallistas con experiencia en Juegos Olímpicos, hasta personas trabajadoras de la Central de Abastos o del área de construcción. El programa ha dado a conocer a nuevos y nuevas deportistas de nuestro país gracias a su popularidad, entre ellas Mariana Khalil, quien ya logró meterse entre las 20 mejores de la competencia.

¿Quién es Mariana Khalil, la participante de Habilidad Física 100: México?

Mariana Khalil Jacott es una atleta y entrenadora mexicana originaria de Chihuahua, cuya principal disciplina competitiva es el Crossfit, además de contar con experiencia en entrenamiento funcional. Su trayectoria internacional está documentada por los registros oficiales de CrossFit Games, donde aparece como atleta de México y ha participado en distintas ediciones del CrossFit Open. En el 2021 también integró al equipo The W Pack, que compitió en las semifinales del CrossFit Atlas Games.

Cien entran. Solo uno se queda con el título de atleta definitivo de México. ‘Habilidad física 100: México’, el 16 de septiembre solo en Netflix. pic.twitter.com/oddxRoduwA — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 19, 2026

Además, Khalil participó en la quinta temporada de Exatlón México, dentro del equipo Conquistadores, destacando en competencias por su resistencia, fuerza, velocidad y agilidad.

¿Cuál es la historia de las cicatrices de Mariana Khalil?

Durante el programa de Habilidad Física 100: México, los acercamientos y los momentos de entrevistas han dejado ver las cicatrices que la atleta mexicana tiene en ambos brazos, lo que ha sido un tema de conversación e interés entre quienes se encuentran viendo el programa.

Por medio de sus redes sociales, Khalil ha habado de las marcas que lleva y la historia detrás de ellas:

“Hay muchas teorías en mis redes sociales sobre qué pasó con mis brazos: Que si tuve un trasplante, que si fue por bajar de peso y hoy vengo a darte el long-story short.

Cuando tenía 7 años, mi vida cambió en un segundo. Una fuga de gas hizo que mi casa explotara y todo lo que conocía desapareció. Mi hermana, mi mamá y yo sufrimos quemaduras de tercer grado en gran pate de nuestro cuerpo. Estuvimos entre la vida y la muerte, después, en un coma inducido.

Cuando desperté nada era igual. Tuve que aprender a moverme y reconocer mi cuerpo. Fueron 10 años de hospitales, cirugías y terapia . Por eso tengo estas cicatrices, son injertos de piel".

Sin embargo, la propia Mariana ha señalado que esta condición se ha convertido en parte de su fortaleza no sólo al realizar sus competencias, sino para su vida diaria, donde también se ha convertido en entrenadora profesional, emprendedora y personalidad ya de estos realitys de competencias.