Grand Theft Auto VI: The Goodtime State GTA VI lanza caja edición especial y limitada previo a su lanzamiento: ¿Qué trae y cuánto cuesta? (X: @TheGameVerse)

Rockstar Games sigue calentando los motores previos al lanzamiento de la entrega de GTA VI. Pues, con la fecha establecida para la venta del juego, disponible a partir del próximo 19 de noviembre, para los fanáticos llegaría un nuevo coleccionable de la saga: el Grand Theft Auto VI: The Goodtime State - Vice City Collection, el cual consiste en un paquete premium con todos los artículos coleccionables del videojuego.

¿Qué contiene la caja de edición especial de Grand Theft Auto VI: The Goodtime State - Vice City Collection?

Entre varios artículos coleccionables que van inspirados en Leonida, que vendría siendo el estado ficticio basado en Florida, dentro de la misma idea de Vice City que asemeja a la ciudad de Miami, incluyendo a Macca el caimán, personaje de una serie de televisión local en el videojuego, estos son algunos de los 11 artículos coleccionables que estarán disponibles en la caja de edición limitada:

GTA VI COLLECTOR EDITION IS REVEALED.



Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection



Costs $399.99/ £349.99



Includes Macca the Gator figure, Oakley sunglasses, bag, hat, pins, map poster and more.



NOTE: Game sold separately. No disc. No code.



Buy or Nah? pic.twitter.com/1D0BZSd670 — GameVerse (@TheGameVerse) September 24, 2026

Figura de 15 cm de Macca el Caimán con compartimento secreto.

Gafas de sol Oakley Frogskins.

Gorra New Era 9FORTY Snapback.

Espejo magnético de Macca el Caimán.

Cuchara mezcladora de la edición de Vice City.

Llavero con cuchilla de afeitar de Vice City.

Bolso cangurera Leonida Keys.

Vaso con dibujo de Chunkee, el Manatí

Juego de pines esmaltados de Leonida Keys en una lata metálica personalizada.

Stickers premium en una bolsa de Leonida keys.

Póster de recuerdo a doble cara que muestra el paisaje completo de Leonida.

Cabe resaltar que esta edición coleccionable no incluye el videojuego en formato físico ni en formato digital, por lo que este deberá adquirirse por separado.

¿Cuánto cuesta y cuándo estará disponible?

El precio de esta caja de edición limitada es muy elevado, pues el valor de esta es de unos $399.99 dólares (aproximadamente entre 7,400 y 7,600 pesos mexicanos), algo por lo que los fanáticos tendrán que desembolsar una fuerte cantidad.

La venta ya se encuentra disponible en el sitio web de Rockstar Games, aunque por el momento el producto no está disponible para México.