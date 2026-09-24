Lentes VR Meta Lentes VR Meta: Precio, características, funciones y cuándo se podrán comprar en México (X: @MetaVR_Official)

La tecnología continúa avanzando y materializando inventos que antes veíamos en películas y series de ciencia ficción. En este contexto, Meta presentó los Meta VR Glasses, catalogados como el dispositivo de realidad virtual más avanzado de la compañía hasta la fecha.

¿Qué son los Meta VR Glasses y cuáles son sus características y funciones?

Los Meta VR Glasses son unos lentes de realidad virtual con certificación IMAX Enhanced diseñados para ofrecer reproducción de cine en 3D, una consola de videojuegos y un entorno de trabajo con múltiples pantallas. Este sistema proyecta un teclado y panel táctil virtual sobre cualquier superficie plana, permitiendo realizar labores informáticas sin hardware adicional.

Meta VR Glasses

Coming Spring 2027. pic.twitter.com/fq7zL3TEzc — Meta VR (@MetaVR_Official) September 23, 2026

En cuanto a su diseño y especificaciones técnicas, el dispositivo cuenta con las siguientes características:

Tienen un peso aproximado de 100 gramos , prescindiendo de correas y visores voluminosos. Incorporan laterales abiertos y cámaras de visión periférica para mantener la percepción del entorno mientras se ejecuta alguna tarea.

, prescindiendo de correas y visores voluminosos. Incorporan laterales abiertos y cámaras de visión periférica para mantener la percepción del entorno mientras se ejecuta alguna tarea. Pantallas micro-OLED con resolución 5K, una densidad de 37 píxeles por grado y lentes ultracompactas tipo pancake . Son compatibles con tecnología Dolby Vision y audio espacial Dolby Atmos.

. Son compatibles con tecnología Dolby Vision y audio espacial Dolby Atmos. Funcionan mediante un módulo externo conectado por cable óptico que alberga el procesamiento, el almacenamiento y la batería, diseñado para llevarse en el bolsillo o bolso.

que alberga el procesamiento, el almacenamiento y la batería, diseñado para llevarse en el bolsillo o bolso. La batería ofrece hasta tres horas de duración.

de duración. Incluyen integración nativa del agente Meta AI en el sistema operativo, el cual se controla mediante comandos de voz.

¿Cuál es su precio y cuándo saldrán a la venta?

Los Meta VR Glasses estarán disponibles a la venta a partir de la primavera de 2027, el precio oficial del dispositivo es de 1,300 dólares (aproximadamente 24,000 pesos mexicanos).

¿Cuándo estarán disponibles en México?

Por el momento no se ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento ni precios para México o Latinoamérica, por lo que su distribución inicial se concentrará en el mercado de Estados Unidos.