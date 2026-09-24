Yuri desata polémica tras opinar sobre la participación de Danna y Belinda en Mentiras All-Stars

Yuri Yuri opina sobre la participación de Danna y Belinda en Mentiras All-Stars (Cuartoscuro)

Durante una reciente presentación, la cantante Yuri abordó el auge que han tenido los temas clásicos de la década de 1980 en las voces de artistas jóvenes. La intérprete hizo referencia directa a la participación de Danna y Belinda en la puesta en escena Mentiras All-Stars, proyecto musical donde ambas retoman éxitos de aquella época.

¿Qué fue lo que dijo Yuri de Danna y Belinda?

En medio de su espectáculo, la intérprete de “Maldita primavera” reflexionó sobre cómo los jóvenes talentos acuden a los éxitos ochenteros y reconoció que lo hacen muy bien. En particular, fijó su atención en las interpretaciones que Belinda y Danna han realizado dentro de la puesta en escena de la obra de Mentiras All-Stars al retomar temas de épocas anteriores.

La manera en que la mismísima Yuri acabó con Danna Paola y Belinda. En pocas palabras quiso decir que ninguna imitación barata como Paola podrá hacerlo como ella, y le doy toda la razón. pic.twitter.com/lTt3XYtvoQ — Xenn 🦂 (@Xenn_Os) September 24, 2026

Sin embargo, tras elogiar que la juventud mantenga vigentes estos temas, la cantante veracruzana lanzó un comentario en tono irónico al mencionar cómo a las figuras de su época ahora les dicen que ya están viejas o que ya no llenan recintos. Acto seguido, remató que, aunque Belinda y Danna lo hacen bien, no igualan su interpretación:

“Lo hacen bien, claro que lo hacen bonito, pero nunca la van a cantar como yo”, declaró Yuri durante el espectáculo.

¿Sarcasmo o prepotencia?: las opiniones divididas de sus fanáticos

El comentario generó una ola de críticas entre los usuarios y fanáticos de las jóvenes artistas, quienes consideraron a la intérprete de ser algo envidiosa por la forma en que se refirió al trabajo de ambas artistas.

Aunque la declaración fue expresada en tono de broma, parte del público no lo tomó como un recurso cómico, sino como una actitud prepotente para menospreciar el talento de Belinda y Danna.

Por otro lado, las opiniones se mantuvieron divididas, pues un sector de la audiencia tomó el momento con humor, señalando que solo se trataba de su faceta de diva sobre el escenario.