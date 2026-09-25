Números ganadores del Chispazo Clásico 12274: resultados del sorteo del viernes 25 de septiembre

Sorteo Chispazo clásico 25 septiembre Este viernes se dieron a conocer los resultados en la Lotería Nacional (Crónica Digital)

El sorteo Chispazo Clásico 12274 se realizó este viernes 25 de septiembre con la expectativa de los jugadores por conocer los resultados y números ganadores.

Transmisión en vivo: Resultados del sorteo Chispazo Clásico 12274

La celebración del Chispazo 12274 pudo seguirse a través de los canales digitales oficiales de la Lotería Nacional, entre ellos sus cuentas de Facebook y YouTube.

El video queda disponible para la consulta de resultados en cualquier momento. A continuación, te presentamos los números ganadores

Números ganadores Chispazo Clásico 12274 Resultados del sorteo del viernes 25 de septiembre publicados por la Lotería Nacional

¿A qué hora fue el sorteo de Chispazo 12274?

El Chispazo Clásico se realizó diariamente a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Premios Chispazo: ¿Cuánto se puede ganar?

El premio de Chispazo no permanece fijo entre un sorteo y otro. La bolsa se determina con base en los recursos generados por la venta de participaciones, de modo que la cantidad disponible puede variar dependiendo de cada edición.

La mayor recompensa corresponde a quienes consiguen los cinco aciertos. El juego también contempla premios para las combinaciones que coinciden en cuatro o tres números, mientras que los jugadores con dos aciertos reciben una cantidad fija establecida por la Lotería Nacional.

¿Cómo se juega Chispazo?

Para jugar Chispazo se deben elegir números del 1 al 28. El participante tiene la posibilidad de seleccionar cinco, seis o siete números, con lo que puede ampliar las combinaciones que entrarán en juego.

La selección puede realizarse directamente en el boleto o mediante la modalidad automática, que deja en manos del sistema la generación aleatoria de los números. Una vez registrada la apuesta, esta queda asociada al sorteo correspondiente.

La mecánica contempla premios desde dos aciertos. A medida que aumenta el número de coincidencias con la combinación extraída, también cambia la categoría de premio a la que puede acceder el jugador.

¿Dónde consultar los resultados del Chispazo 12274?

Los resultados oficiales del Chispazo12274 pueden consultarse mediante los canales de información de la Lotería Nacional. El sitio web institucional concentra los datos de los sorteos para que los participantes puedan verificar la combinación ganadora y comprobar sus boletos.

También es posible acudir a los expendios autorizados para validar una participación mediante los mecanismos disponibles.

¿Cuánto cuesta jugar Chispazo?

Una participación sencilla con cinco números cuesta 10 pesos. Este es el precio base para entrar al sorteo mediante una combinación de cinco cifras.