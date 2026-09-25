Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita 4270: resultados del sorteo del viernes 25 de septiembre

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 25 de septiembre (Crónica Digital)

Los resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4270 se dan a conocer este viernes 25 del septiembre. La bolsa millonaria acumulada es muy atractiva, por lo que miles de participantes están pendientes de la transmisión oficial para ver el anuncio de los números ganadores y revisar si coincide con su combinación elegida para esta edición.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4270?

La bolsa acumulada que se tenía como referencia alcanzó los 318.3 millones de pesos, una cifra que explica el repunte en la participación y el interés generalizado por esta edición. Este monto se construyó tras una racha de sorteos sin ganador absoluto.

Transmisión en vivo: Resultados del sorteo Melate 4270

La Lotería Nacional realiza la transmisión en vivo del sorteo Melate a través de su canal institucional de YouTube, una vía que permite seguir en tiempo real la extracción de cada número.

Una vez concluido el sorteo, la grabación completa permanece disponible, lo que facilita la revisión detallada de los resultados oficiales de Melate, Revancha y Revanchita para quienes no pudieron seguir la transmisión en directo.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4270?

El sorteo Melate 4270 se lleva a cabo a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

Los jugadores pueden elegir entre seis y diez números dentro de un rango que va del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales, además de una esfera adicional que define premios secundarios.

Con un solo boleto, el participante entra automáticamente en Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las posibilidades de obtener algún premio en una misma jugada.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4270

Los resultados oficiales del Melate 4270 pueden consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional y en los puntos de venta autorizados. La plataforma digital cuenta con un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto y confirmar de inmediato si se obtuvo algún premio.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo base para participar en Melate es de 15 pesos. La modalidad Revancha tiene un costo adicional de 10 pesos y Revanchita suma 5 pesos más. Al elegir las tres opciones, la apuesta total asciende a 30 pesos, una inversión que permite competir simultáneamente en los tres sorteos.