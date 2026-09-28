Filtran la Cajita Feliz de Pokémon por 30 aniversario en McDonald’s: así será el menú especial y su posible fecha de lanzamiento

Colección Pokémon en McDonald's 2026 La fiebre Pokémon continúa expandiéndose por la celebración de su 30 aniversario y llega hasta McDonald’s.

En celebración por sus treinta años de existencia y popularidad internacional, Pokémon continúa expandiéndose por todo el mundo con icónicas colaboraciones que han entusiasmado a su público fanático cual si se tratara de una caza real de las emblemáticas criaturas de la franquicia.

Tras un rotundo éxito con su colección especial en Krispy Kreme, filtraciones en redes sociales han revelado detalles de la próxima gran colaboración de Pokémon con McDonald’s, la cual podría no sólo contar con Cajita Feliz temática, sino también ofrecer tarjetas coleccionables en cada compra.

Pokémon tendrá Cajita Feliz temática en McDonald’s: ¿cuándo estará a la venta?

La cadena de comida rápida ha lanzado diversas colaboraciones con grandes marcas durante años, generando demanda masiva cuando se trata de menús temáticos y elementos coleccionables de franquicias populares como K-Pop Demon Hunters, Friends y la reciente promoción de One Piece y Bob Esponja.

Debido a su gran impacto internacional, la colaboración con Pokémon era sólo cuestión de tiempo en este 30 Aniversario de la marca japonesa. Según lo revelaron filtraciones en redes sociales, esta posible unión pronto se hará realidad en las sucursales de McDonald’s.

Los datos de la próxima gran colaboración surgieron del sitio PokéBeach, el cual reveló en exclusiva la promoción Happy Meal x Pokémon TCG en Estados Unidos, detallando que también podría extenderse a otros países con una variación en la fecha de lanzamiento.

El sitio web especializado en noticias de la franquicia Pokémon, indicó que el posible periodo de venta en terreno estadounidense será a partir del 5 de noviembre hasta el 9 de diciembre del año presente.

Hasta el momento, se desconocen detalles como el precio y lanzamiento en México, sin embargo, las filtraciones adelantaron que la Cajita Feliz tendrá diseños de los pokémon más icónicos: Pikachu y Charizard.

¿Cuáles serán los coleccionables de la Cajita Feliz Pokémon en McDonald’s?

PokéBeach reportó que cada Cajita Feliz incluirá un sobre de 4 cartas con una carta holográfica y tres cartas normales, lo que sin duda impulsará la venta de los menús temáticos entre personas coleccionistas.

Anteriormente, las cartas en este tipo de colaboraciones se trataban de reimpresiones, sin embargo, se desconoce si volverá a ser el caso para la colección 2026 de Pokémon y McDonald’s. Hasta ahora, se conoce lo siguiente: serán 15 cartas disponibles, incluyendo seis cartas especiales impresas en papel holográfico con efecto confeti.

Es decir que, aunque obtengas una carta holográfica en cada paquete, probablemente tengas que abrir distintas Cajita Feliz para coleccionar las seis tarjetas especiales de la colección 2026.

Por el momento, no existe lista de los posibles pokémon que estarían incluidos en las cartas coleccionables de McDonald’s, por lo que las cuentas especializadas en la franquicia recomiendan mantenerse al tanto de las actualizaciones.