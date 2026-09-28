Martes de Frescura Walmart vs Martimiércoles Chedraui: Comparativa de ofertas 29 y 30 de septiembre

Ofertas en Walmart y Chedraui Los mejores descuentos en frutas y verduras (Crónica Digital)

Martes de Frescura Walmart y Martimiércoles Chedraui presentan sus ofertas para este 29 y 30 de septiembre, fechas en las que los clientes de estas cadenas comerciales podrán acceder a descuentos especiales en frutas y verduras.

Chedraui vs. Walmart: Mejores ofertas en frutas

En las frutas, Martimiércoles registra precios menores en varios de los productos comparados. La piña Miel presenta una de las diferencias más amplias, con un precio de 15 pesos por kilo en en la tienda de autoservicio mexicana frente a 37 pesos en su competencia.

La tuna blanca se puede encontrar en Chedraui en 25.99 pesos por kilo, mientras Walmart registra 49 pesos. En guayaba, los precios son de 52.90 pesos contra 64, respectivamente.

La sandía cuesta 19 pesos por kilo en Martimiércoles frente a 16 en Martes de Frescura. En melón chino, los precios son en promedio de 34 pesos en ambas cadenas comerciales.

El limón agrio registra 29.90 pesos por kilo en Chedraui frente a 42 en Walmart. La toronja también es más económica en la cadena mexicana, con 26 pesos por kilo frente a 29.

La manzana Gala tiene el mismo precio de 54 pesos por kilo en ambas cadenas. En cambio, la manzana verde cuesta 68.50 pesos en Martimiércoles frente a 54 que registra su competencia.

El aguacate Hass también presenta una diferencia a favor de Chedraui, con 49 pesos por kilo frente a 59 en Walmart. El plátano Chiapas se ofrece en 18 pesos por kilo en Martes de Frescura y su competencia en 24.90.

Martimiércoles Chedraui vs. Martes de Frescura Walmart: ofertas en verduras

En verduras, Chedraui presenta precios menores en buena parte de los productos compartidos. El pepino cuesta 17.50 pesos por kilo en la tiena mexicana, mientras que la estadounidense lo ofrece en 29.90. El apio también tiene una diferencia amplia, con 26.90 pesos en Chedraui frente a 39.90 en Walmart.

La lechuga italiana se encuentra en 17.50 pesos por pieza en Martimiércoles y 29 en Martes de frescura. En el nopal limpio, los precios son de 29.90 pesos por kilo en Chedraui y 46 en Walmart.

El chayote la cadena mexicana lo ofrece en 19.90 pesos por kilo, mientras en Martes de frescura se establece un precio de 39.90. La cebolla blanca cuesta 62.90 pesos en Chedraui frente a 69 en Walmart.

La zanahoria presenta precios prácticamente iguales, con 14.90 pesos por kilo. En el jitomate Saladet marca sólo dos pesos de diferencia 27 vs 29, respectivamente.

Los champiñones muestran una diferencia considerable, con 59.90 pesos por kilo en Chedraui frente a 108 en Walmart. En contraste, el chile poblano tiene un precio de 56 pesos y 30 respectivamente.

Los precios, ofertas y descuentos en cada tienda de autoservicio pueden variar sin previo aviso.