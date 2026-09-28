Muere Concepción Márquez: ¿Qué le pasó a la gran actriz mexicana?

Muere Concepción Márquez La actriz murió a los 76 años de edad (Edgar Negrete Lira)

La actriz Concepción Márquez, reconocida por una trayectoria de cuatro décadas en el teatro, el cine y la televisión, murió a los 76 años de edad, informó la Coordinación Nacional de Teatro.

Su carrera estuvo marcada por su participación en más de 50 puestas en escena y por una presencia constante en la cultura popular mexicana. Entre las nuevas generaciones es reconocida por su participación en Lo que callamos las mujeres.

La noticia fue comunicada con un mensaje de condolencias para sus familiares, amistades y colegas, quienes destacaron la huella que dejó en distintas generaciones de artistas escénicos.

¿De qué murió Concepción Márquez?

La Coordinación Nacional de Teatro confirmó el fallecimiento de Concepción Márquez, aunque el comunicado difundido no detalla las circunstancias de su muerte ni señala alguna enfermedad, accidente u otra causa relacionada con su deceso.

Hasta el momento no se sabe qué le pasó a la actriz. Su familia no ha emitido ninguna declaración al momento.

Concepción Márquez: perfil de la actriz

Durante cuatro décadas, Concepción Márquez construyó una carrera vinculada principalmente con los escenarios. Su participación en más de 50 puestas en escena la convirtió en una figura reconocible para el público y en parte de la memoria del teatro mexicano.

De acuerdo con la información difundida, la actriz describía al teatro como “un amante”, una expresión que permite dimensionar la relación que mantenía con la actividad escénica.

¿En qué películas actuó Concepción Márquez?

El trabajo de Concepción Márquez también llegó al cine. Entre las películas en las que participó se encuentran Domingo siete de 1995, La zona y El viaje de Nonna, ambas de 2007, además de Cosas insignificantes de 2008 y Redención de 2010.

Su filmografía también incluye Cría Puercos, película de 2018 por la que recibió una nominación al Premio Ariel en la categoría de Mejor Actriz. Más adelante participó en Hombres íntegros, estrenada en 2024.