The Last Drum: fechas, costos, edades y dónde se encuentra la nueva casa del terror en CDMX

The Last Drum: fechas, costos, edades y donde se encuentra la nueva casa del terror en CDMX

Si eres de las personas que esperan Halloween y el Día de Muertos, Encuentro Oceanía tiene una nueva experiencia que tienes que vivir: The Last Drum, una nueva casa de terror en CDMX que promete distintos niveles de intensidad.

La experiencia estará disponible durante octubre y los primeros días de noviembre, con un recorrido diseñado para jugar con los sentidos y mantener la tensión desde el primer momento.

¿Cuándo estará y cuánto cuesta The Last Drum en Encuentro Oceanía?

La experiencia de terror podrá visitarse del 1 de octubre al 1 de noviembre de 2026, de jueves a domingo, en un horario de 3:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

Para tener acceso a esta experiencia, únicamente tienes que presentar un ticket por persona de mínimo $100 pesos en cualquier tienda del centro comercial.

Así que, si no tienes plan para la temporada de Halloween, puedes agregar esta opción a la lista de lo que no te puedes perder.

Para asistir, en La Crónica de Hoy te recomendamos ir con cinco amigos. El recorrido se desarrollará en un espacio de más de 250 metros cuadrados, donde la ambientación, las luces y los tambores serán una pieza fundamental para construir la experiencia.

¿Qué encontrarás en The Last Drum?

La idea no es simplemente caminar por una casa oscura mientras aparecen personajes para asustarte. The Last Drum plantea una experiencia de terror inmersivo, en la que quienes ingresen tendrán un papel dentro de la historia.

El recorrido toma elementos visuales y sonoros relacionados con antiguos rituales y distintas referencias de la cultura africana. Las máscaras, el fuego, el incienso, los sonidos y la escenografía forman parte de una atmósfera pensada para mantener al público alerta.

The Last Drum tendrá cinco niveles de terror

No todas las personas disfrutan el terror de la misma manera. Por eso, The Last Drum contará con cinco niveles de intensidad, que podrán adaptarse de acuerdo con el público.

La edad mínima para ingresar es de 8 años, por lo que la experiencia contempla los grados de intensidad para integrar a toda la familia.

Eso sí, que sea adaptable no significa que puedas confiarte. La gracia de una casa de terror está justamente en entrar creyendo que nada puede sorprenderte y descubrir que quizá estabas equivocada.