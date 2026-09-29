Preventa de ‘Avengers: Doomsday’ fecha para comprar boletos de funciones de medianoche

La nueva entrega de Marvel, ‘Avengers: Doomsday’, ha causado gran expectativa entre los fans, ya que se ha anunciado que se podrá disfrutar del estreno a medianoche. Aquí te contamos todo lo que debes saber para asegurar tu entrada.

Sin embargo, después de que en la preventa para formato Infinity Vision hayan colapsado las plataformas y que usuarios hayan reportado un tiempo de compra de hasta dos horas, se espera que para la nueva preventa los fallos hayan quedado resueltos.

¿Cuándo y a qué hora inicia la preventa de ‘Avengers: Doomsday’?

La cinta llegará a los cines el 17 de diciembre de 2026; sin embargo, se ha anunciado que el estreno se podrá disfrutar en funciones de medianoche y las cadenas de cine finalmente han anunciado que la preventa estará disponible el 2 de octubre.

Película : Avengers: Doomsday

: Avengers: Doomsday Inicio de preventa : 2 de octubre

: 2 de octubre Funciones de medianoche : 15 y 16 de diciembre

: 15 y 16 de diciembre Cines participantes : Por el momento solo Cinemex ha confirmado la preventa; sin embargo, se espera que las demás cadenas la confirmen pronto.

: Por el momento solo Cinemex ha confirmado la preventa; sin embargo, se espera que las demás cadenas la confirmen pronto. Fecha de estreno general: 17 de diciembre de 2026

Mientras que Cinemex ha anunciado que también tendrá funciones para la medianoche del 15 al 16 de diciembre, aunque no ha aclarado a qué hora comenzaría la venta. Se recomienda estar al pendiente de las redes sociales de la cadena de cines de su preferencia.

¿Cómo comprar en la preventa?

La preventa estará disponible en las plataformas digitales de cada cadena de cine, ya sea que los compres a través de su página web o de su app; sin embargo, se recomienda comprarlo en esta última para evitar problemas en el pago.

Es necesario mencionar que, si no tienes una cuenta en la plataforma, tendrás que crear una, para que, una vez habilitada la preventa, ingreses a la venta y puedas continuar con los siguientes pasos para conseguir tu entrada.

Seleccionar la función en el formato que deseas ver Avengers: Doomsday.

Seleccionar los asientos

Proceder con tu método de pago preferido.

Y listo, a tu correo te llegará la confirmación de tu compra.