Resultados Lotería Nacional 29 de septiembre de 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 4029

Sorteo Mayor 4029 de la Lotería Nacional Este martes 29 de septiembre se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

Los resultados del Sorteo Mayor 4029 de la Lotería Nacional fueron anunciados por los niños gritones este martes 29 de septiembre, fecha en la que miles de participantes se mantuvieron pendientes de los números ganadores. Los cachitos estuvieron dedicados al aniversario de Acámbaro, Guanajuato.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 4029 de la Lotería Nacional

La ceremonia del Sorteo Mayor 4029 se realizó a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Ahí, se anunciarán cada uno de los premios, incluido el esperado premio mayor, que fue para el 57418.

Para quienes no pudieron seguir la transmisión en tiempo real, la grabación permanece disponible para su consulta en cualquier momento. A continuación, te presentamos los resultados:

Resultados Sorteo Mayor 29 de septiembre Números ganadores Lotería Nacional

¿A qué hora fue el Sorteo Mayor 4029 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Mayor 4029 de la Lotería Nacional comenzó a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 4029?

El Sorteo Mayor 4029 puso en juego una bolsa total de 66 millones 99 mil pesos, con un premio principal de 21 millones de pesos para el billete completo.

Ese monto se distribuye en tres series de siete millones de pesos cada una, por lo que el premio asociado a cada serie alcanza los siete millones de pesos.

Para quienes adquirieron un solo cachito, cuyo precio fue de 30 pesos, el premio máximo al que podían aspirar fue de 350 mil pesos.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4029?

Los participantes pueden comprobar los resultados del Sorteo Mayor 4029 en los expendios autorizados de la Lotería Nacional y mediante el verificador digital disponible en el sitio oficial del organismo.

Los resultados oficiales también se difunden mediante los canales institucionales y las redes sociales de la Lotería Nacional.