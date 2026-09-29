Checo Pérez presenta su segunda colección con MAJA Sportswear antes del Gran Premio de México

Nueva colección de Checo Pérez para MAJA Sportswear Foto: MAJA

A poco más de un mes del Gran Premio de México, Sergio “Checo” Pérez vuelve a explorar una faceta fuera de las pistas con su segunda colaboración junto a MAJA Sportswear, una colección que lleva por nombre La aventura corre por mis venas y que incorpora por primera vez una línea dirigida a niños.

La nueva propuesta de la marca mexicana de ropa outdoor tiene como principal novedad MAJA Kids, una iniciativa que surgió a partir de una propuesta del propio piloto mexicano. Además, Checo participó en decisiones relacionadas con los colores y algunos detalles de las nuevas prendas.

Nueva colección de Checo Pérez para MAJA Sportswear Foto: MAJA

La participación del piloto buscó ir más allá de colocar su nombre en la ropa. De acuerdo con Adrián “Kush” Espinoza, director de Marketing de MAJA Sportswear, Pérez intervino directamente en diferentes aspectos del desarrollo de la colección.

“Él estuvo involucrado en decisiones muy concretas del producto, y eso se nota: en la elección de colores, en los materiales, en los detalles”, explicó Espinoza, quien señaló que la colección busca reflejar una mayor parte de la personalidad del piloto.

Nueva colección de Checo Pérez para MAJA Sportswear Foto: MAJA

Entre las piezas que destacan se encuentran la polo Piloto y la polo Kids Paddock, esta última como parte de la nueva línea infantil propuesta por Checo Pérez.

La presentación se realizó en Chapala, Jalisco, como parte del lanzamiento de Casa MAJA, un nuevo proyecto de la marca que reúne 24 villas y experiencias relacionadas con naturaleza, bienestar, gastronomía y aventura.

Nueva colección de Checo Pérez para MAJA Sportswear Foto: MAJA

La colección llega además en un momento particularmente relacionado con la actividad del piloto mexicano. Durante la temporada 2026 de Fórmula 1, Checo compite con Cadillac y la presentación ocurre semanas antes del Gran Premio de México, programado del 30 de octubre al 1 de noviembre en Ciudad de México.

Más allá de la conexión con el automovilismo, La aventura corre por mis venas amplía la colaboración entre Pérez y MAJA Sportswear al incorporar prendas para diferentes edades y darle al piloto una participación más directa en el desarrollo del producto. La colección también refuerza la relación entre la imagen de Checo y conceptos como aventura, naturaleza y estilo outdoor.