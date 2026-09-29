La cerveza mexicana: una historia de campo, talento y orgullo por México

Cerveza Más de 5 mil familias agricultoras producen la cebada maltera que da origen a la cerveza mexicana. (Especial)

Hablar de cerveza mexicana es hablar también de México: de su campo, de las manos y el talento que participan en su elaboración, de miles de negocios y comunidades y de una agroindustria que genera valor a lo largo de una extensa cadena productiva nacional.

¿Cuántos empleos deja la industria de la cerveza mexicana?

Detrás de cada cerveza existe una cadena profundamente vinculada con el país. Más de 715 mil empleos directos e indirectos forman parte de ella y más de 168 actividades económicas se activan alrededor de esta agroindustria en más de 20 estados.

Desde el campo y la manufactura hasta la distribución, comercialización y los servicios, esta cadena conecta distintas regiones y sectores de la economía y contribuye con alrededor del 1.5% del PIB nacional.

Esa historia comienza en el campo mexicano. Actualmente, más de 5 mil familias agricultoras producen la cebada maltera que abastece a la industria.

A partir de ahí, el trabajo continúa a través de la transformación, distribución, comercialización y los servicios, generando valor y oportunidades económicas en diferentes regiones del país.

Cerveza mexicana hecha con productos nacionales

El carácter mexicano de esta cadena también está presente en aquello que la hace posible: 73% de los insumos de la industria se adquieren de proveedores nacionales.

De esta manera, el valor de la cerveza trasciende el producto final y se multiplica a través de agricultores, proveedores, trabajadores, distribuidores, comercios y comunidades que forman parte de su cadena de valor.

Es precisamente esa suma de campo, trabajo, proveeduría y capacidad productiva la que ha contribuido a llevar el nombre de México al mundo.

Hoy, el país es el cuarto productor mundial de cerveza, con 7.5% de la producción global. Además, su capacidad productiva supera los 136 millones de hectolitros al año.

Así, la cerveza mexicana representa también una historia de orgullo por lo hecho en México: una industria construida con talento y trabajo en el país que ha alcanzado una posición de liderazgo internacional y que continúa apostando por su futuro.

Hacia 2028, contempla alrededor de 6,350 millones de dólares en inversiones para modernizar infraestructura, impulsar la innovación y fortalecer la producción nacional.

Pero su vínculo con México no se explica únicamente a través de las cifras. La cerveza forma parte de nuestra cultura y está presente en momentos de convivencia, mientras que detrás de ella existe una cadena que conecta al campo mexicano con pequeños comercios, comunidades y grandes centros productivos.

Recientemente, Cerveceros de México presentó la iniciativa el Lado C de la Cerveza que busca hacer visible esa otra historia: la de las familias agricultoras, trabajadores, proveedores, negocios y comunidades que están detrás de cada cerveza; una agroindustria con profundo arraigo nacional y un importante efecto económico y social que ha crecido junto con México y que hoy contribuye a proyectar al país como un referente mundial.

Porque detrás de una cerveza hecha en México hay mucho más que cerveza: hay campo mexicano, empleo, inversión, proveeduría nacional, talento, y una cadena de valor construida por miles de manos mexicanas.