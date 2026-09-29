SHEIN revela las seis tendencias que dominarán la moda este Otoño-Invierno 2026 Foto: Shein

SHEIN presenta su lookbook de otoño-invierno 2026 con seis direcciones estéticas que definirán la moda esta temporada, desde la nostalgia vintage hasta la sofisticación ejecutiva y el espíritu bohemio, reafirmando su rol como referente de las tendencias que capturan el gusto del consumidor a nivel global.

Las seis tendencias que SHEIN identifica para esta temporada son:

Retro Remix: Toma lo mejor del pasado y lo hace ver actual: piezas cómodas, con un aire nostálgico pero fresco. Cárdigans cortos, cortes de tiro bajo y mezclilla con lavado vintage, en tonos vino, azul y rosa suave.

SHEIN revela las seis tendencias que dominarán la moda este Otoño-Invierno 2026 Foto: Shein

Power Dressing: Siluetas marcadas, mezclando un toque militar con la elegancia de prendas para oficina. Chaquetas de piel, trajes sastre y abrigos largos, en borgoña, verde militar y negro.

SHEIN revela las seis tendencias que dominarán la moda este Otoño-Invierno 2026 Foto: Shein

Regal Maximalism: Llamativo y lleno de personalidad, ideal para brillar en eventos y fiestas. Abrigos con volumen, flecos y joyería statement, en terracota, cobre y marfil.

SHEIN revela las seis tendencias que dominarán la moda este Otoño-Invierno 2026 Foto: Shein

Dark Romance: Un gótico romántico, entre lo oscuro y lo delicado. Corsés, encaje, faldas largas y capas dramáticas, en negro, blanco, rojo oscuro y morado.

SHEIN revela las seis tendencias que dominarán la moda este Otoño-Invierno 2026 Foto: Shein

Soft Glam: Looks ligeros y femeninos, con detalles delicados que se sienten suaves y románticos. Flores 3D, encaje y drapeados en vestidos de punto y tops con volumen, en rosa claro, lila y blanco crema.

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Folk Revival: Un estilo campirano con toque bohemio, perfecto para quienes buscan algo más natural y relajado. Chaquetas de gamuza, chalecos y botas vaqueras en tonos tierra, rojo amarronado y verde oliva.

SHEIN revela las seis tendencias que dominarán la moda este Otoño-Invierno 2026 Foto: Shein

Descubre cuál va contigo

Responde cuatro preguntas y descubre cuál de las seis tendencias va más contigo, para que sepas exactamente qué buscar (y qué evitar) al momento de renovar tu clóset esta temporada.

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