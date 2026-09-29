Hamburguesas Carl’s Jr a 35 pesos: ¿qué sucursales participarán y qué sabores y hamburguesas estarán de promoción?

A modo de festejo por su aniversario número 35 en nuestro país, la cadena de comida rápida Carl’s Jr. traerá una de sus hamburguesas por solo $35 pesos.

Por ello, si cuentas con tiempo disponible y algo de dinero en el bolsillo te recomendamos acudir por esta promoción especial que Carl’s Jr. trae para México este miércoles 30 de septiembre.

¿Cuáles serán las hamburguesas disponibles?

De acuerdo a la información compartida en la página oficial de Carl’s Jr., la única hamburguesa disponible será la Famous Star con queso individual, esta no aplicará con alguna otra promoción o combo.

Está hecha 100% de carne de res asada a la parilla con queso amarillo, de lechuga, cebolla, jitomate, pepinillos, mayonesa y su salsa especial.

Su precio de manera regular ronda en los $146 y $149 pesos y en combo aumenta hasta los $199 pesos.

¿Cuándo y dónde estará disponible la promoción?

Solo estará disponible durante el miércoles 30 de septiembre de 2026, solo estará disponible en México y la mayoría de las sucursales del país serán participantes de la promoción.

Únicamente no será valida en los restaurantes de aeropuertos, en Mérida y Galerías Campeche.

¿Cómo se puede pedir Famous Star?

Para pedir la hamburguesa lo único que deberás hacer es acercarte al mostrador en la sucursal de tu preferencia y pedir la hamburguesa Famous Star, ellos te harán el cobro de $35 pesos a través del método de pago de tu preferencia y en un par de minutos te entregarán tu pedido.

Te recomendamos acudir con tiempo para evitar imprevistos ya que la promoción puede atraer a un gran cantidad de personal.

¿Qué otras promociones tiene Carl’s Jr.?

Actualmente una de las promociones que tiene la cadena de comida rápida es de 2x1 por el Monday Night de Carl’s Jr. por temporada actual de la National Football League (NFL).

Aplica con las hamburguesas Famous Star con queso y Jalapeño Burger en su versión individual los lunes a partir de las 17:00 horas.

Solo tienes que pedir una hamburguesa y ellos te darán otra igual, la promoción tampoco es válida en los aeropuertos.