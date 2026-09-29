Movilidad sostenible: las cuatro tecnologías con las que Toyota busca reducir emisiones

Toyota automobile logo seen in Paris (A Reuters Photographer Reuter)

La transición hacia una movilidad con menores emisiones no depende de una sola tecnología. Esa es la premisa con la que Toyota de México impulsa una estrategia que contempla distintas alternativas electrificadas y que, de acuerdo con la compañía, busca adaptarse a las condiciones de cada mercado.

En México, la tecnología híbrida eléctrica (HEV) se ha convertido hasta ahora en uno de los principales pilares de esta estrategia. Toyota reporta cerca de 245 mil vehículos híbridos eléctricos vendidos en el país, cifra que, según la empresa, ha contribuido a evitar la emisión de 1.9 millones de toneladas de CO₂ desde la llegada de su primer híbrido eléctrico al mercado mexicano.

La propuesta forma parte de su estrategia Multi-pathway, que contempla cuatro tecnologías electrificadas: híbridos eléctricos (HEV), híbridos eléctricos conectables (PHEV), vehículos 100% eléctricos (BEV) y vehículos eléctricos con celdas de combustible de hidrógeno (FCEV).

¿Por qué Toyota habla de cuatro tecnologías?

Uno de los argumentos de la compañía está relacionado con el uso de minerales críticos necesarios para fabricar las baterías. Toyota plantea la llamada regla 1:6:90: con la cantidad de minerales necesaria para fabricar la batería de un vehículo 100% eléctrico, podrían producirse hasta seis híbridos conectables o hasta 90 híbridos eléctricos.

La empresa considera que esta distribución de recursos puede permitir que la reducción de emisiones llegue a un mayor número de vehículos, particularmente en mercados como México.

Actualmente, Toyota señala que cuenta con 12 modelos híbridos eléctricos en México y que recientemente incorporó un modelo híbrido eléctrico conectable (PHEV), ampliando su oferta de alternativas electrificadas.

“Nuestra meta es la neutralidad de carbono. Para lograrlo, en México buscamos reducir las emisiones de la forma más rápida y eficiente posible, ofreciendo soluciones electrificadas que se adaptan al entorno de nuestros clientes”, explicó Guillermo Díaz, presidente de Toyota Motor Sales y Lexus de México.

El siguiente objetivo de Toyota en el país está marcado para 2030, cuando espera que más de la mitad de sus ventas correspondan a vehículos electrificados. La compañía también señala que su quinta generación de híbridos eléctricos continúa evolucionando para mejorar eficiencia y desempeño, además de reducir consumo de combustible y emisiones.

Así, la estrategia de Toyota plantea que la electrificación puede avanzar por diferentes caminos, con tecnologías que se incorporen de manera gradual de acuerdo con las necesidades, infraestructura y condiciones de cada mercado.