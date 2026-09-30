Hamburguesas de Carl’s Jr. a 35 pesos HOY: sucursales cerca de ti y horarios de cierre

Carl's Jr. en la CDMX La cadena cumple 35 años en México, por lo que ofrecerá hamburguesas a 35 pesos. (Cuartoscuro y Pexels)

Miles de personas aprovecharán este miércoles 30 de septiembre la promoción de Carl’s Jr., que ofrece la Famous Star con Queso por solo 35 pesos para celebrar el 35 aniversario de la cadena en México.

Sin embargo, muchos clientes tienen la misma duda: ¿hasta qué hora estará disponible la oferta y cuál es el horario de las sucursales?

Aquí te explicamos lo que se sabe con base en la información oficial de Carl’s Jr., cadena de comida rápida estadounidense que llegó a México en 1991 y que actualmente tiene 299 sucursales en todo el territorio nacional.

¿Hasta qué hora estará la promoción de Carl’s Jr. de 35 pesos?

De acuerdo con los términos y condiciones oficiales de Carl’s Jr., la promoción es válida únicamente este miércoles 30 de septiembre de 2026 y estará disponible durante el horario de operación de cada restaurante participante, por lo que el horario para aprovecharla dependerá de la sucursal a la que acudas.

La empresa no estableció una hora límite nacional para la promoción, por lo que ésta concluirá cuando cada restaurante cierre sus puertas.

Además, la cadena recomienda acudir con anticipación, ya que se espera una alta demanda por tratarse de una promoción de un solo día.

¿A qué hora cierran las sucursales de Carl’s Jr.?

Carl’s Jr. no tiene un horario único para todas sus sucursales. Los horarios cambian dependiendo de la ciudad, la plaza comercial o el restaurante.

Sin embargo, la mayoría de las sucursales suele operar aproximadamente entre las 9:00 y las 23:00 horas, aunque algunos establecimientos pueden cerrar antes o extender su servicio. Por ello, la recomendación es verificar el horario del restaurante que piensas visitar antes de salir.

El local del Carl’s Jr. de la CDMX que cierra más tarde es el de la Zona Rosa, con un horario que oscila entre las 23:00 y las 0:00 horas.

¿Cómo consultar el horario de tu sucursal?

La forma más confiable es ingresar al localizador oficial de restaurantes de Carl’s Jr. México, donde podrás consultar la dirección y el horario de atención de cada establecimiento.

¿Qué hamburguesa entra en la promoción?

La oferta aplica únicamente para la:

Famous Star con Queso individual por 35 pesos.

La promoción:

No aplica en combo.

No es acumulable con otras promociones.

Es válida únicamente el 30 de septiembre de 2026 .

. Aplica en restaurantes participantes.

No participan las sucursales de aeropuertos, Mérida y Galerías Campeche, de acuerdo con los términos publicados por la cadena.

Recomendación si quieres alcanzar la promoción

Debido a la expectativa generada por el aniversario de Carl’s Jr., lo más recomendable es acudir desde la apertura o durante las primeras horas de operación, ya que algunas sucursales podrían registrar largas filas durante el día.

Aunque la promoción permanece vigente hasta el cierre de cada restaurante participante, llegar temprano puede ayudarte a evitar tiempos de espera.

Carl’s Jr. cerca de mí y horarios de cierre en CDMX

Dependiendo de la zona de la CDMX en la que te halles, estos son algunas sucursales cerca de ti y sus horarios de cierre.

Estos son los horarios de cinco sucursales de Carl’s Jr. en la Ciudad de México para este miércoles 30 de septiembre:

Carl’s Jr. Polanco (Homero) : 10:00 a 22:00 horas.

: Carl’s Jr. Miguel Ángel de Quevedo : 09:00 a 22:00 horas.

: Carl’s Jr. Universidad : 09:00 a 22:00 horas.

: Carl’s Jr. Liverpool (Zona Rosa) : 11:00 a 00:00 horas.

: Carl’s Jr. Paseo de la Reforma : 08:30 a 21:00 horas.

: Carl’s Jr. Portal Lomas Estrella ( Iztapalapa ) — 10:00 a 22:00 horas.

) — Carl’s Jr. Las Antenas ( Iztapalapa ) — 11:00 a 21:30 horas.

) — Carl’s Jr. Coapa (Cañaverales) ( Tlalpan ) — 09:00 a 22:00 horas.

) — Carl’s Jr. Lindavista ( Gustavo A. Madero ) — 09:00 a 22:00 horas.

) — Carl’s Jr. Plaza Torres Lindavista (Gustavo A. Madero) — 10:00 a 22:00 horas.

Con estos horarios, la promoción de la Famous Star con Queso por 35 pesos estará disponible hasta el cierre de cada sucursal participante.

Recuerda que no aplica en restaurantes ubicados en aeropuertos, aunque éstos tengan un horario más amplio.