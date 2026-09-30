Semana del McCafé gratis en McDonald’s: así puedes tener uno diaro sin costo del 30 de septiembre al 5 de octubre

McCafé Semana del McCafé en McDonald’s (McDonalds)

El 1 de octubre se celebra el Día Mundial del Café, una fecha ideal para los amantes de esta bebida, ya sea para iniciar la mañana, compartir una tarde de charla o disfrutar al cierre de la jornada. Para sumarse a la festividad, McDonald’s lanzó la Semana del McCafé, una iniciativa en la que regalará un café mediano a sus clientes en todo México.

¿Cómo obtener un McCafé gratis?

Para obtener la bebida sin costo, los usuarios deben ingresar a la aplicación oficial de McDonald’s México e ir a la sección de cupones dentro de la categoría “Semana del Café”. Cabe señalar que cualquier ingrediente adicional se cobrará a tarifa regular.

La plataforma generará un cupón digital con un código alfanumérico único que debe mostrarse desde el teléfono móvil al momento de la compra.

La promoción aplica para un Café Americano Mediano de aproximadamente 340 ml y permite un solo canje por día y por usuario dentro de los horarios de atención al público.

El beneficio está disponible para consumos en mostrador, AutoMac y servicio de Delivery propio, aunque en esta última opción el costo de envío corre por cuenta del cliente.

¿Cuándo estará disponible la promoción del café gratis?

La promoción de la Semana del Café estará vigente del 30 de septiembre al 5 de octubre de 2026 en todos los restaurantes McDonald’s del país.