Eventos astronómicos de octubre La galaxia Andrómeda será visible durante la noche, fecha y cómo verla (INAOE)

Octubre estará lleno de eventos astronómicos e iniciará con la galaxia Andrómeda, la cual estará bien ubicada para su observación; cabe recalcar que Andrómeda es un caso especial, puesto que la mayoría de galaxias son demasiado débiles para verlas a simple vista. Aquí te decimos todo lo que debes saber sobre este evento astronómico.

¿Cuándo y cómo ver la galaxia de Andrómeda este mes?

De acuerdo a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), la galaxia Andrómeda está bien posicionada para su observación desde el 1 de octubre durante la primera parte de la noche.

Sin embargo, será posible ver la galaxia M 31 (como también se le conoce) durante los meses de octubre y noviembre. Estos son los datos que debes saber para disfrutar de este evento astronómico:

Evento astronómico: Galaxia de Andrómeda.

Galaxia de Andrómeda. Fecha de mejor visibilidad: Su mayor visibilidad será durante la primera semana de octubre.

Su mayor visibilidad será durante la primera semana de octubre. Hora ideal: A partir de las 20:00 horas y alcanzará su punto máximo a la medianoche.

A partir de las 20:00 horas y alcanzará su punto máximo a la medianoche. Hacia dónde mirar: Hacia el noroeste, en la dirección de la constelación Casiopea.

También se puede empezar a buscar la galaxia desde principios de septiembre a mitad del camino entre el anochecer y la medianoche, mientras que a finales de ese mes y a principios de octubre Andrómeda brilla en el cielo oriental al anochecer, por lo que se eleva en lo alto del cielo en plena noche.

¿Cómo encontrar la galaxia de Andrómeda en el cielo nocturno?

Para encontrar la galaxia Andrómeda, hay que mirar hacia el noroeste y buscar la constelación de Casiopea, la cual forma una especie de M o W en el cielo. En el punto más bajo de la W, se encuentra la estrella Schedar, que apunta hacia Andrómeda.

De acuerdo a recomendaciones de la NASA, Andrómeda puede verse a simple vista debido a su gran magnitud, por lo que no es tan importante contar con un equipo especializado para observarla.

Sin embargo, si quieres disfrutar de una mejor experiencia, se aconseja buscar un lugar despejado por la noche y esperar un tiempo de entre 30 y 40 minutos para que el ojo se acostumbre a la oscuridad.